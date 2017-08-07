人民币稳定将为改革铺路

美媒称，近来，有关需要放松人民币管制的说法和言论（其中一些建议放宽交易区间）并没有引起什么波澜。这是因为中国人民银行已经成功驯服了市场：即期汇率的两头波动基本上都没有超过0.5%，稳稳保持在2%的每日限幅内。
据彭博新闻社网站8月1日报道，随着经济和金融市场的更加稳定，中国面临着选择：是回到过去放松货币的承诺，还是在今秋之前严格管控以使风险最小化。兑现放松汇率管控的一再承诺有助于中国保持货币的独立性，并开放其资本账户——但有使人民币加快下跌的风险。
报道援引《中国证券报》1日的一篇评论文章说，现在正适合让人民币拥有更大的灵活性，因为市场很稳定。而中国人民银行行长助理张晓慧7月31日撰文说，国家会让市场发挥更多的决定作用。央行下属的一份报纸在7月12日的一篇报道中列出了进一步改革所需要采取的措施，包括可能放宽交易区间。
报道称，自从2015年8月让市场在人民币汇率中间价报价中发挥更大作用之后，资本外流和投机性抛售的恶性循环就促使决策者加强了管控。所有的相关举措再加上美元走低，使得人民币有望实现2013年来的首次年度上涨。
澳大利亚国民银行的分析师在7月中旬的一份报告中说，实现更大的灵活性应首先允许在目前的2%区间内有更大的波动。美国银行美林金融管理部的克劳迪奥·皮龙在7月底的一份报告中说，放宽区间可能会使人民币在美国和中国的贸易摩擦加剧时容易出现更大的跌幅。
报道称，加拿大丰业银行驻新加坡的分析师高崎（音）说，在放宽区间的措施出台之前，可能会先有媒体的支持性评论。他在1日的一份报告中写道，最近国家媒体和官员的一些说法“显著提高了在今年内放宽区间的概率”。
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