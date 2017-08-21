关岛旅游业未受导弹危机影响 游客往来依旧

日媒称，为防备因美韩21日开始的联合军演再次加剧的紧张事态，此前被朝鲜宣布为导弹包围打击行动对象的美国海外领地关岛，正在密切关注一举一动。
据日本《读卖新闻》8月21日报道，据当地民众反映，就在美韩联合军演开始前，位于关岛北部的安德森空军基地开始严格限制人员出入。有与军方关系密切的人士透露：“虽然表面上威胁级别并未提高，但实际上限制措施还是比此前严格了。”
该基地部署有可对朝鲜实施精确打击的B-1B战略轰炸机。据说在演习开始前就有美军战机从该基地起飞并在关岛海滩上空飞行。
报道称，该局在本月11日于网站主页发布了以“针对紧迫导弹威胁的准备”为题目的电子版指导手册。手册中列出了如下注意事项：为防止放射性物质沾染，应前往由水泥建造的设施内避难；不要直视闪光或火球。
关岛的中小学校每月进行的防台风避难训练，也适用于导弹危机。据说只要躲在由钢筋混凝土建造的学校内，就可以躲避台风和放射性物质。
17日是关岛公立学校新学期开学的日子，关岛教育部就发生紧急事态向监护人提供了相关信息。
报道称，2013年后，关岛也部署了美军最新型的“萨德”导弹防御系统。关岛国土安全和民防局事务官查尔斯·埃斯特韦斯就21日开始的联合演习表示，“为以防万一，我们正在密切关注事态发展”。
据《读卖新闻》报道，遍布度假酒店和餐馆的关岛图蒙湾街道上，日本游客往来穿行，尽情享受着水上运动和购物的乐趣。“虽然朝鲜宣布要实施打击，但8月的游客数量还高于去年同期。”关岛观光局的乔·南森·德奈特局长告诉记者。该岛年均接待游客约150万，其中85%为日本人和韩国人。据该局统计，截至15日，8月的游客数量约为7.3万，同比增长3%，韩国游客的增长起到了助推作用。
一名来自日本爱知县的公司职员武藤加奈告诉记者：“担心是有一点，不过看了报道就放心了，自己判断还是没什么问题。而且取消行程的话还要支付违约金，实在是可惜。”
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