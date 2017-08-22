民粹贸易政策无助提升就业





那么，各国应当如何应对技术和贸易的无情进步呢？文章称，在可预见的将来，提高基础设施和教育水平可以带来丰厚的回报。当其他国家还在2008年金融危机的余波中挣扎时，中国却在继续扩展其物流和供应链条。





文章称，在一个人们可能不得不频繁换工作，有时甚至跳槽进入一个全新领域的世界里，应当对成人教育进行全面改革，这将主要通过在线学习来实现。各国必须通过税收和转让来加强再分配。传统的民粹主义贸易政策，就像特朗普所主张的那些政策一样，在历史上就收效甚微，现在再使用这些政策，效果可能会更差。



