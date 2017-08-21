希腊公司证实其油轮与美驱逐舰相撞

雅典8月21日电，希腊斯迪尔斯海运公司21日证实，该公司管理的一艘油轮当天早些时候与美国海军“约翰·麦凯恩”号驱逐舰在新加坡附近海域相撞，公司将全力配合相关管理当局进行调查。
斯迪尔斯公司在一份声明中说，这艘悬挂利比里亚国旗的油轮名为“阿尔尼克”号，相撞导致油轮部分受损，但没有船员受伤，事故也未对相关海域造成污染。声明说，这艘油轮正驶往安全锚地进行进一步检查。
声明表示，该公司正在全力配合新加坡港务局和其他相关当局进行调查。
当天早些时候，美国海军第七舰队在一份声明中说，美国海军“约翰·麦凯恩”号驱逐舰21日早晨在新加坡东部海域与一艘商船相撞，事故造成10人失踪､5人受伤。目前，马来西亚和新加坡已派出救援力量参与搜救失踪人员。
这是两个多月以来美国海军在太平洋海域第二次发生撞船事故。6月17日，美军“菲茨杰拉德”号驱逐舰在日本横须贺港水域同一艘菲律宾籍货船发生撞击，7名水兵丧生，包括舰长在内的3人受伤。
据悉，“阿尔尼克”号油轮建于2008年，长183米，宽32.2米，总吨位为3万吨，载重量约5万吨。(新华社)
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