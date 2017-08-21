中国拒绝洋垃圾：美欧不能再转嫁无度挥霍的环境后果

香港《南华早报》网站8月18日刊登题为《当中国终于对成为全球垃圾场说不时，世界应该醒悟》，作者为戴维·多德韦尔，文章摘编如下：
中国是在7月18日致信世界贸易组织称，今年年底开始将不再进口各类垃圾——其中包括废塑料、废弃纸类和纺织品以及其他形式的固体垃圾。这一决定是一系列日益急切的旨在防止中国被堆积如山的本国及进口垃圾所淹没的举措的一部分。
我们知道，北京是在2013年宣布“绿篱行动”时开始认真对待施加在中国民众头上的环境危害的，但是直到现在，措施一直谈不上完整。看来，预期中的对进口垃圾新的全面禁令意在向国内外发出一个强烈的信号。
从上世纪90年代末以来，中国每年进口越来越多的西方垃圾，从而使美国和欧洲的超级消费者可以输出他们无度挥霍的环境后果。这个看不见的行业的统计数字已经变得十分巨大：在1995年至2016年间，中国进口的垃圾从450万吨猛增至超过4500万吨。
诸如美国这样的“大消费、大浪费”经济体把垃圾问题转嫁于别国的习惯——只需塞满集装箱并让中国的垃圾清理企业竭尽所能来处理废弃的塑料——已经让很多政府避开了日益严重的环境挑战。
中国7月18日给世贸组织的通知也许会改变这一切。看来在终结给全球的“环境礼物”的同时，中国这则言简意赅的通知必将让世界各地的人们把心思集中到几十年来一直得过且过的环境问题上。
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