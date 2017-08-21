中美若爆发贸易战“只有输家”

德国新闻电视频道网站8月19日刊发题为《白宫准备贸易战》的文章称，美国政府正式启动对华调查，这可能引发相互的贸易制裁。美国总统特朗普的贸易代表罗伯特·莱特希泽在一份声明中说，他开始根据美国《1974年贸易法》中的301条款对中国进行调查。
文章称，北京此前对这一举措发出了明确警告，表示中国将不会“坐视”。与此同时，虽然特朗普的首席战略师斯蒂芬·班农已经离开白宫，但他的贸易政策理念仍得以贯彻。美国国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗同样被公认为是反华和保护主义立场的支持者。
可能的保护主义措施也令德国经济界十分警惕。德国工商大会主席埃里克·施魏策尔（中文名史伟哲）警告说，两个世界最大经济体之间的争端也会对德国企业产生负面影响。
文章称，德国与这两个国家的贸易额合在一起占德国外贸总额的15%。因此一场贸易战将“只有输家”。施魏策尔希望各方遵守世界贸易组织的规定。
另据德国之声电台网站8月19日刊发题为《知识产权首当其冲 “中美经济战”正式开打？》的文章称，美国政府近日宣称，已经正式对美国知识产权遭中国侵犯的情况展开调查。
文章称，放眼全球，与美国有知识产权之争的不仅仅是中国。像印度这样的其他发展中国家也是如此。比如，连续两届美国政府都对印度制药业的仿造行为提出了强烈批评，指责印度在专利保护政策上力度薄弱。另外，在美国今天指责中国窃取知识产权的同时，历史上也有一段美国被广泛认为是“山寨国家”的时期。在18世纪和19世纪，美国不断面对窃取英国知识产权的指责。
文章称，彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪向德国之声表示：“中国也重视保护自己的知识产权，所以我认为相关问题会迎刃而解。”
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