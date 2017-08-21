美国种族对立沉渣再度泛起

香港《亚洲周刊》8月27日一期（提前出版）发表题为《美国意识形态内战狂潮》的文章称，美国正陷入意识形态的内战。由于美国南北和不同族群对历史的不同解读，引爆新的冲突。美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔市发生的骚乱，显示出美国内部矛盾的根深蒂固。
文章称，美国总统特朗普对骚乱作出了指责，称“多方都表现出了令人震惊的仇恨、偏见和暴力，我们用最强烈的言辞谴责这些暴力行为”。或许特朗普已经敏感意识到，他可能又要被指责是这场冲突的“某种因素”，因此他在记者采访会上特意补充，这种现象“已经在美国持续了很长一段时间，不是特朗普时期、也不是奥巴马时期特有的，而是存在了很长的时间”。
骚乱挑战宪法核心价值
没有人怀疑，作为具有不少南北战争历史遗址的夏洛茨维尔市，本来就存在很多“黑白对立”的矛盾和争议，而成为导火线的历史人物李将军本身也存在很多至今没有定论的争议，但不容否认，去年特朗普和希拉里的“世纪总统选战”，也给当地支持和反对白人极右翼对立增添了新的刺激因素。
事实上，特朗普虽然谴责了骚乱的暴力行为，但选择性的用词还是招来民主、共和两党人士的极度不满。他们认为，特朗普的谴责来得晚了一些，他应该在11日就对骚乱进行抨击。此外，特朗普在谴责中始终没有直接点名肇事的极端右派，而是对冲突双方各打五十大板。其实，特朗普在总统大选中，也多次拒绝点名批评三K党。对此，在共和党总统候选人选举中与特朗普缠斗的共和党参议员马尔科·鲁比奥在推文中叫板特朗普，总统应该将此次骚乱定位成是白人至上主义者的“恐怖主义攻击”。
美国司法部长杰夫·塞申斯则表示，骚乱者背叛了美国宪法的核心价值，詹姆斯·小菲尔茨（夏洛茨维尔市骚乱中被警方逮捕的来自俄亥俄州的20岁男性司机，并以二级谋杀、蓄意伤人等多项罪名遭到起诉）应该以本土恐怖主义袭击的罪名，受到司法的严重惩处。美国联邦调查局和相关人权部门将展开调查。在民间，西雅图等城市出现了反对种族主义的示威游行。
在强大的舆论压力之下，特朗普终于公开谴责三K党、新纳粹主义、白人至上主义等仇恨团体，并指责种族主义者是“恶魔”。显然，特朗普感受到了强大的社会压力。
黑白对立成族裔“死穴”
具有讽刺意味的是，这次发生骚乱的夏洛茨维尔市是美国第三任总统托马斯·杰斐逊的故乡，而杰斐逊是1776年美国《独立宣言》的主要起草者，宣言中最重要的一句口号就是“人人生而平等”。但是杰斐逊与几位开国元勋都是畜奴者，种族主义的阴影仍然像“幽灵”一样，在全美各地游荡，甚至可以在只有五万人口的夏洛茨维尔市，酝酿出一个震动全美国乃至世界的大骚乱。
其实，夏洛茨维尔市议会在今年2月，就以很小的投票差距做出决定，移除并拍卖李将军雕像，同时将矗立雕像的“李将军公园”改名为“解放公园”。自此之后，这个公园就成了极右翼白人（包括三K党）示威抗议和反制力量示威抗议的中心。但累积至今，终于爆发了大规模骚乱。
这个骚乱再次提醒特朗普，美国今天面临的真正挑战不是中国的崛起，不是盟国少付了北约组织的“保护费”，甚至还不是中东恐怖分子和朝鲜的弹道导弹，而是历经解放黑奴、黑人民权运动等洗礼却仍然难以消除的“黑白对立”，这仿佛成了美国族裔问题的“死穴”，也是美国分裂的根源。即使奥巴马成为第一个非洲裔总统，并连续八年主掌白宫，还是无法“终结”美国黑白对立的族裔矛盾。这次夏洛茨维尔市的种族问题骚乱犹如当头棒喝，让美国执政当局看到，如果再不努力解决黑白对立的族裔矛盾，种族歧视的历史沉渣将再度泛起，族裔对立和冲突将拖垮美国。
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