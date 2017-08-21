班农离职或对中美关系“利好”

美国《华盛顿邮报》网站8月18日发表乔希·罗金的文章《班农离职对美中关系带来重要影响》称，白宫首席战略师斯蒂芬·班农的突然离职，可能使其彻底改变美国对华策略的努力消停下来。这一努力是班农改变美国外交和经济政策计划的核心，现在陷入停摆。
美国《华盛顿邮报》网站8月18日发表乔希·罗金的文章《班农离职对美中关系带来重要影响》称，白宫首席战略师斯蒂芬·班农的突然离职，可能使其彻底改变美国对华策略的努力消停下来。这一努力是班农改变美国外交和经济政策计划的核心，现在陷入停摆。
文章称，正如班农所承认的，他遭到了其他一些高级官员的反对，其中包括国家经济委员会主任科恩和财政部长姆努钦。
反对班农的观点认为，中美关系太复杂，而且非常重要，不能冒险让其陷入混乱。他们主张合作，而不要对抗；主张融合，而不是孤立。
现在班农离职了，力推做出这种调整的那些政府官员失去了他们的领军人物。白宫一位官员说：“你们曾有一个参谋长级的家伙带头冲锋。失去他，现在会形成巨大的不平衡。”
另据路透社华盛顿8月18日刊发题为《班农的离职令贸易天平向白宫的“全球主义者”倾斜》的文章称，白宫官阶最高的“经济国家主义者”班农离职，此事可能会令贸易政策的天平向特朗普政府内的“全球主义”派别倾斜，从而会让美国对特朗普最爱攻击的两个目标——中国和北美自由贸易协定——的立场有所软化。
美国企业研究所的中国贸易问题专家史剑道说，短期来看，贸易政策轨迹不会有太大的改变。因为毕竟特朗普的许多贸易观点都是在班农加入他的竞选阵营之前就形成的。他说：“此事的影响将反映在最终的选择上，即我们究竟会继续对中国人施加这些非常严苛的制裁，还是会在安全问题上采取折中办法。而要是班农还在，他会属于第一个阵营。”
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