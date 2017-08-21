试验表明花生过敏或可治愈

澳大利亚默多克儿童研究所日前发布声明说，临床试验表明，该所开发的一种治疗花生过敏的疗法长期有效，治愈花生过敏有望成为现实。
花生是常见的食物过敏原，可引发面部和喉咙肿胀等过敏反应，严重时可致死亡。花生过敏常在儿童时期引发，并伴随终生。
为使更多人不再受花生“折磨”，默多克儿童研究所的研究人员将益生菌与花生蛋白相结合，开发出一种名为“益生菌和花生口服免疫治疗（PPOIT）”的疗法。
为期18周并于2013年结束的初期临床试验结果显示，接受这种疗法治疗后，82%原本对花生过敏的儿童对花生产生了耐受性，可以正常食用花生。
研究人员最近在英国学术期刊《柳叶刀》上报告说，4年后的跟踪调查发现，上述对花生产生耐受性的儿童中，80%的人依然可以将花生作为正常饮食的一部分。
研究人员说，调查结果表明，“益生菌和花生口服免疫治疗”可有效诱导长期的耐受性，治愈花生过敏已成为可能。同时，这也意味着可以通过增加人们的耐受性来治疗食物过敏。
目前，默多克儿童研究所正计划与风险投资公司合作开发相关药物，以期为全球对花生过敏的人提供治疗。
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