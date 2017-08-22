美国海军舰队接连与其他船只相撞 国防部下令暂停行动全面审查

中国日报网8月22日电（严玉洁）8月21日，隶属美国海军第七舰队的“约翰·麦凯恩”号导弹驱逐舰在新加坡东部海域与一艘商船相撞，造成10名士兵失踪、5人受伤。这是3个月来发生的第二起类似事件。现在，美国国防部决心采取强有力措施了。
据英国《卫报》报道，美国海军作战部长约翰·理查森21日宣布，鉴于近期美国海军舰只接连与其他船只相撞，将暂停海军舰队在全球的行动，并对太平洋海域第七舰队的运作表现进行全面的安全审查。
理查森在一份声明里说：“这是3个月里发生的第二起撞船事故，也是太平洋战区一系列事件中的最新一起。这种趋势要求我们采取更加强有力的行动。”
理查森下令海军舰队“暂停行动”，用1天时间进行紧急安全检查，同时还要着手推进一项更加复杂的审查。舰队指挥官据信有权决定何时暂停行动，但必须是在两周内进行。
理查森补充说：“我希望我们的舰队指挥官能跟他们的领导及指挥官联手，以确保我们采取一切适当和及时的行动，进而保障我们在世界各地展开安全、有效的行动。”他说，此次审查将评估“导致这些事件发生的因素和根本原因”。
早在6月17日，美国海军“菲茨杰拉德”号驱逐舰与一艘菲律宾籍货船在日本横须贺港西南方向100公里处水域相撞，造成7名美军人员失踪，包括舰长在内的3人受伤。美国国防部8月17日表示，海军将处分所有当事官兵，包括撤销舰长和舰上另外两名高级指挥官职务。（中国日报）
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