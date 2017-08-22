美俄外交战再升级！美大幅削减在俄签证业务

外媒称，美国21日称，它已大幅减少在俄罗斯的签证业务。此前，莫斯科为报复美国的新制裁削减了其外交人员数量。
据路透社8月21日报道，美国驻俄罗斯大使馆在一项声明中说，从8月23日起将暂停俄罗斯境内所有非移民签证业务，相关业务将于9月1日恢复，不过只能在莫斯科办理。
此举意味着想去美国旅游的俄罗斯公民只能前往莫斯科办理业务，无法使用俄罗斯首都以外的美国驻当地领馆。
俄罗斯总统普京为对抗美国国会的新制裁，要求华盛顿在9月1日前将在俄罗斯境内的美国外交和技术人员减少755人。
另据俄罗斯卫星网8月21日报道，美国驻俄大使馆发布消息称，从8月23日起，美国暂停在俄罗斯全境颁发非移民签证。9月1日只有莫斯科的大使馆将恢复颁发这类签证。
美方的这一声明，与俄罗斯宣布削减美驻俄使馆工作人员数量的措施有关。
2016年12月底，美国总统奥巴马政府以俄“干预选举”为由通过了一系列反俄制裁。美方还关闭了属于俄外交财产的两栋住宅楼，一座为俄常驻纽约代表处，另一座为俄驻华盛顿大使馆的郊外别墅。美国还驱逐了35名俄罗斯外交人员。
俄罗斯外交部今年7月28日宣布，建议美国9月1日前将驻俄外交人员削减至455人。此外，俄罗斯自8月1日起暂停美国驻俄大使馆对莫斯科别墅和多罗日内街仓库的使用权。
此外据路透社8月21日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫当日表示，美国决定暂停发放签证旨在煽动俄罗斯百姓对政府的不满情绪。
拉夫罗夫在莫斯科与埃及外长舒凯里举行的联合记者会上回应了美国决定暂停在俄罗斯境内发放签证的提问。此前，莫斯科曾要求美国大幅减少其外交和技术人员。
拉夫罗夫对记者说：“作出这一决定的美国人是在试图煽动俄罗斯百姓对政府行动的不满。这是一个众所周知的逻辑……这也是那些策划颜色革命的人的逻辑。”
拉夫罗夫说，这一决定表明，华盛顿认为减少外交人员无法应对新情况。
另据俄罗斯卫星网8月21日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫当日表示，俄罗斯将额外研究美国有关暂停并限制颁发非移民签证的决定。
拉夫罗夫说：“我刚刚了解到美方的这一决定，是从媒体报道看到相关信息。因此，我们当然要额外研究这个问题。”
拉夫罗夫在记者会上表示，对于华盛顿方面暂停在俄全境颁发非移民签证的做法，俄罗斯承诺不会使美国公民获得俄签证的程序复杂化。
拉夫罗夫说：“至于俄方将如何回应，我已经说过，必须详细研究美方宣布的决定。目前我只能说，我们不会在美国民众身上泄愤。也就是说，如果有人指望我们效仿这一糟糕的例子，那他就打错算盘了。”
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