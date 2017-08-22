中国正在加快文化复兴步伐

外媒称，在中国各地的类似夏令营中，孩子们学习书法、中国传统工艺和古代乐器。中国正在经历一场文化复兴，其中大部分得到了政府的赞助。
英国《经济学人》周刊网站8月17日报道称，孩子们坐得笔直，大声念诵着《弟子规》。下课的时候，他们朝着一尊孔子像深深鞠躬，双手握在一起。在操场上也有一尊孔圣人的像。一条红色的横幅上写着：“学《弟子规》，做文明人。”
在山东省济南的一个夏令营，5岁的孩子在背诵诗句，学习太极，观看具有道德教化功能的动画片。夏令营负责人易树贵（音）说，为了“防止污染心灵”，手机是被禁止的。
报道称，推动休闲生活与传统文化融合发展听起来十分有益。这一努力涉及日常生活的方方面面。它强调“我们的节日”，因此庆祝地方和国家节日的力度得到了加强。一些人提议，中国应该有自己的“母亲节”，而不是照搬美国人的日子。
8月5日，中国宣布计划用更具道德价值观的内容取代黄金时间娱乐节目和电视真人秀等推崇明星的流行节目。
社会各个层面都加入了这一努力。济南的国学夏令营只是一个影响中国年轻人的更广泛计划的一部分，这被称为是一个“塑造灵魂”的计划，包括采用包含更多古代文化内容的新的学校课本和学位计划等。雇主们得到鼓励安排员工参加文化之旅并提供文化课。中国人民解放军都被要求向勇敢的古代中国英雄学习。
去年，中国的作家和艺术家被鼓励从中国文化宝库汲取能量。出版商被要求限制国外儿童读物的进口，从而为提倡中国价值观的国产动画片和漫画书让路。
中国政府于今年4月表达了将文化产业打造成一个经济“支柱”的意图。中国的古代文化遗产还处于中国向世界进行宣传的核心位置：成为一个社会主义文化强国现在已经成为正式的国家目标。
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