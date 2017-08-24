沃尔玛联手谷歌推出语音购物　“剑指”亚马逊

美国传统零售业巨头沃尔玛电商部门负责人马克·洛尔23日宣布，沃尔玛将联手互联网巨头谷歌公司推出语音购物服务。从今年9月下旬开始，消费者可以在谷歌助理平台上通过语音下单购买沃尔玛产品。
尽管目前语音购物在网络购物中所占份额较小，但增长势头迅猛。在美国语音控制设备市场中，电商巨头亚马逊公司占有绝对优势。分析人士认为，沃尔玛此次联手谷歌推出语音购物是两大巨头联合挑战亚马逊的一项重要策略。
传统零售业市场份额正不断被“线上”业务所吞噬。对沃尔玛来说，在“线上”为消费者提供最新最便利的服务，不断拓展电子商务市场，是企业立于不败之地的重要一环。
与科技巨头联手是沃尔玛最“划算”的选择。这次沃尔玛与谷歌联手，“剑指”亚马逊语音控制系统，寻求进入语音控制设备市场，并保持零售竞争优势。目前，亚马逊在语音控制领域稳居第一。
沃尔玛推出语音购物服务的一个主要功能是方便用户再次订购商品。沃尔玛将商品放在谷歌快捷通道平台，用户可通过谷歌语音直接下单。沃尔玛与谷歌分享数据，通过分析消费者以往在沃尔玛实体店和网站的购物习惯，为他们推荐最符合其消费特点的商品。
举例来说，如果顾客希望买一瓶洗发水，他可以说：“谷歌，买洗发水。”系统大数据即可为顾客筛选出他最喜欢的品牌，比如声控系统将及时回应说：“您上月在沃尔玛购买了200毫升某某品牌的洗发水，价格是20美元，您是否希望再次购买？”
据悉，在与谷歌合作的众多零售商中，沃尔玛将是第一家将顾客账户与谷歌快捷通道关联并提供语音购物服务的零售企业。洛尔当天在一份声明中说：“我们不仅要帮消费者省钱，还要让购物更快捷、更便利。”
实际上，作为传统零售业巨头，沃尔玛与电商巨头亚马逊的竞争从未停歇。
过去一年，沃尔玛在电商领域采取了较为激进的投资策略。去年秋季，沃尔玛宣布斥资33亿美元收购电商Jet.com以抗衡亚马逊。
今年6月，亚马逊宣布以137亿美元收购全美最大天然和有机食品连锁零售商全食食品超市。这一交易被认为是亚马逊拓展线下业务和实体零售渠道的重要步骤。
洛尔表示，未来一年，沃尔玛将为用户提供语音购物领域前所未有的服务。比如，顾客可以通过声控选择在哪家店面取货，或者在全美境内通过语音下单随时购买新鲜食品。
不过，有分析人士指出，语音购物或存在消费者隐私泄露的担忧。同时，语音购物尚处于发展早期，未来走向目前较难判断。（新华社）
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