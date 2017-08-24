美海军称，马来西亚找到的尸体不是麦凯恩号失踪船员

路透社消息，美国海军周四表示，马来西亚发现的遗体不是其在新加坡海域撞船的导弹驱逐舰失踪的船员。
美国第七舰队在一份声明中说，马来西亚海军在距出事地点八海里处发现的遗体，经过检验证实不是失踪的十名水兵之一。该尸体将归还马来西亚当局。
目前，国际搜救行动正在出事地点周围约5500平方公里海域搜寻失踪水手。搜救行动出动了飞机，潜水员和舰只。
星期二，美国海军和海上潜水员在新加坡樟宜海军基地停泊的约翰·麦凯恩（John S. McCain）损坏的船体的密封部分发现了水手的遗体。海军还没有公布船上发现遗体的身份或人数。
美国第七舰队说，四名受伤的水手星期三离开了新加坡医院，并重新上岗。
这次碰撞是今年美国太平洋舰队发生的第四起重大事故，事件促使美军审查舰队的运作情况。
海军星期三撤除了第七舰队指挥官奥库安的职务，称“事故发生后”对其的指挥能力丧失信心。
奥库安将在下个月下台。菲尔·索耶将指挥第七舰队。
本周，美国海军暂停了全球舰队的行动，让工作人员重点关注安全。星期三，部署在日本横须贺的第七舰队的官员和船员进行了风险管理和通信方面的培训。
总部位于日本的第七舰队共运营多达70艘舰只，包括美国海军唯一的前向部署航空母舰，拥有约140架飞机和2万名水手。
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