打造“一带一路”所需资金公开

据路透社报道，中国建设银行已经为“一带一路”项目筹集了至少1000亿元人民币。路透社消息人土透露，筹资在境内外同时进行，建行已经在海外为潜在投资者路演。
另一家大型国有银行中国银行亦将筹集约200亿元人民币。国有四大银行中的另外两家——中国工商银行和中国农业银行不久后也将加入。银行、投资基金和其他投资平台的筹资行动是中国人民银行投资计划的一部分。它的主要任务是利用当地资本为境外基建项目注资，其中主要是“一带一路”项目。
路透社称，私人资本和境外资本对“一带一路”项目持谨慎态度，找钱的任务落在中国国有银行头上。中国在今年5月北京举行的“一带一路”国际高峰合作论坛上承诺，国家将投资1240亿美元用于“一带一路”建设。
目前，承诺的资金半数已经到位。中国领导人表示，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币。在鼓励中国企业去海外投资的同时，北京又试图限制境外收购，并对近年来一系列不寻常的收购发出警告。在海外投资总体减少的背景下，中国企业对“ 一带一路”沿线国的投资不减反增，截至8月中旬已达330亿美元。相比之下，去年一整年的投资为310亿美元。
不少西方经济学家和金融学家怀疑在老挝、马来西亚东部沿海这样的地方能否找到为建设铁路出钱的投资者。投资回报慢也是私人投资者担心的问题。“ 一带一路”项目将对中国经济进行广泛重构，显著提升中国企业的利润。比如，一些开始融入世界贸易的中亚国家降低运费吸引中国企业把一些低附加值的产业转移到那里。
北京还希望借“一带一路”项目扩大中国资本市场的规模，提升其成熟度。时机已经到来：中国迅速老化的人口需要自己的积蓄产生更多红利。解决这个问题也是“一带一路”的目标之一——推动中国地方债市场。这些任务具有长期性。乐观者相信，即使不是今年，明年相关资金也将逐步到位。
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