中国兵马俑的一些秘密藏在黏土中

中国的第一位皇帝打破窠臼，用一支兵马俑军队为自己陪葬。现在，人们通过研究塑成兵马俑的黏土深入了解了这一精细的制造工艺。新研究显示，特制的泥浆是在一个黏土制作中心混合而成的，随后被送到专门的作坊，再塑造出成千上万的兵马俑。
公元前247年到公元前210年，大约70万匠人和劳工修建了秦始皇的皇陵。研究人员在8月份出版的英国《文物》季刊上说，一部分劳工从附近的沉积物中收集泥土，并将其制成至少三种形式备用。现场或附近的作坊用配方不同的黏土制作兵马俑、青铜水禽的部件并为兵马俑原先站立的坑洞铺砖。
大约7000件步兵、将军和战马俑组成的这支军队于1974年被一些挖井的农民偶然发现。许多研究人员认为，秦始皇把这些陶俑视作一支神奇的军队，希望自己来世统治世间时能得到它们的保护。
制作和安放这么多的陶俑是一项浩大的工程。劳工们将混合好的泥浆注入躯干、四肢和其他身体部位的模具中，然后将做好的部件组装起来，并仔细地为每个陶俑做出不同的面部表情。做好的陶俑被涂上彩漆(我们现在看到的陶俑大多呈灰色)，然后多半就是放入窑中烧制了。大部分陶俑被放在一个巨大的坑中。在用土墙隔出的11个平行走廊中，陶俑们按备战队列站好。
不过，现在仍未发现与陶俑制作过程有密切关联的作坊或废墟。因此仍不能确定制作兵马俑的作坊的数量、规模、所在位置和组织结构。英国伦敦大学学院的考古学家帕特里克•奎因和三名中国同事研究了现场的黏土样本成分。样本来自12个士兵俑、在第二个坑中发现的两个百戏俑、最大的坑的5块地砖、在第三个坑中发现的3个青铜水禽内的黏土碎片以及百戏俑坑中的部分土墙。
科学家说，对样本进行显微镜分析后发现，黏土来自陵墓附近的沉积物。不过制作不同东西的配方不一样。用来铺地的地砖只含有深色和轻质的黏土，而用来制作士兵俑和百戏俑的土中则含有沙子。青铜水禽内芯的土中则含有沙子和植物碎片。
研究人员猜测，沙子可能会使黏土变得更具延展性，有利于塑造人物，并提高陶俑的耐久度。植物碎片可能有助于减轻水禽士芯的重量。科学家说，陵墓附近的一个黏土处理场可能向各个作坊分发了适量的泥浆，制陶工用其制作出陶俑、砖块和其他东西。
此外，许多人物俑和青铜水禽的样本都显示出曾在温度不超过750摄氏度的窑中经历过缓慢烧炼的迹象。研究人员说，这比此前的估计低了150摄氏度甚至更多。研究人员说，秦始皇死后，其陵墓在一次袭击事件中起火，可能使部分黏土再次受到煅烧，导致温度出现差异。
加拿大麦基尔大学的东亚艺术史专家罗宾·D·S·耶茨说：“新的发现并不让我感到惊讶。”耶茨说，以前在另外两个秦朝遗址发现的司法和政府文件就记载了专门从事各种手工艺品生产的作坊的情况。
在某些情况下，手工艺者在陶俑上留下的标记和铭文与留在挖掘出的秦始皇陵屋瓦上的相同。德国海德堡大学东亚艺术史专家洛塔尔•莱德罗斯说，这说明一些作妨会制作多种陶制品，而陶俑上的铭文还显示，当时，不在现场工作的手工艺人与当地作坊的制陶工匠合作制作了兵马俑。
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