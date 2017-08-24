日美银行打响富裕客户争夺战

日媒称， 三菱日联金融集团加强面向金融资产为数十亿日元（1美元约合109日元）规模的“超富裕阶层”的业务。该集团将在本年度内创设集结旗下银行、信托和证券部门精英员工的新组织和新品牌，扩充资产继承等符合顾客需求的服务。瑞穗金融集团和三井住友金融集团也推进相关业务。国内未开拓的超富裕阶层市场开始升温。
据日本《每日新闻》8月22日报道，三菱日联金融集团计划，从三菱东京日联银行、三菱日联信托银行、三菱日联摩根士丹利证券三个部门负责超富裕阶层业务的员工当中，挑选出经验和业务知识丰富的50至100人成立特别联合小组，在得到客户同意的基础上，在银行、信托和证券部门之间共享信息。如果客户是企业经营者，特别联合小组则对客户个人资产和所经营企业的财务状况、需求进行评估，在资产继承等方面提供建议。除此之外，还将建议客户选择集团的投资信托等优质产品，并进行股票买卖指导。集团的考虑是，通过提供专业建议促进集团金融产品的销售。
三菱日联金融集团的目标是，2023财年在这一领域的收益比2016财年增加500亿日元。虽然集团整体在推进利用先进金融技术实现业务自动化，但面向超富裕阶层客户的业务特别重视人际关系。集团一位高管表示：“关键是如何以丰富的业务知识和咨询能力为依托跟富裕阶层客户建立牢固的信赖关系。”
野村证券银行业务分析师高宫健表示：“跨越银行、证券和信托业务的界限，集中精锐力量成立工作小组，这是新的尝试。面向超富裕阶层的业务收益较为稳定，如果可以进一步提高收益，则对于金融集团经营而言具有重大意义。日本银行能否追赶上专业性较强的欧美银行也是一大课题。”
另据《日本经济新闻》8月22日报道，美国的一些只开展线上服务的网上银行正在加速开设实体店，目的是通过增加与顾客面对面接触的机会提高信任度，吸引更多的新兴富裕群体。另一方面，现有的大型银行也在强化网上银行业务，双方互有攻防，展开了激烈的客户争夺战。
专业网上银行一直以来以高息为武器揽储，但是也有很多顾客需要“看得见脸”的服务。据咨询业巨头美国埃森哲公司的调查，87%的美国消费者愿意去那些有人工服务的银行柜台办理业务。
仅仅依靠网络联系的客户都具有追求更高利率、频繁转存的倾向，这使得网银陷入了削减利差的“消耗战”。美国哥伦比亚大学教授菲利普·吉勒斯就网银实体店分析说：“它们的目的是吸引富裕阶层的稳定资金。”
出生于上世纪80年代到本世纪初的千禧一代已经占到美国人口的四分之一。精通网络的这代人很少会去银行柜台办理业务，今后他们将成为资产运用等高利润业务的核心客户。大银行之所以开始关注线上服务，也是着眼于千禧一代的崛起。
少了网络的银行是没有未来的，仅提供在线服务又存在局限性。实体柜台业务与线上业务相结合的混合型银行服务有可能成为美国市场的主流。
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