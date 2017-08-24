新加坡人扬言可搞出统一的电子支付系统 李显龙：拿项目建议书来！

新加坡讯，新加坡的电子支付系统近来引发全社会的热议，人们纷纷讨论究竟怎样的电子支付系统是最好的。
总理李显龙日前在国庆群众大会上说，新加坡不是没有电子支付系统，而是各种门类太多了，为消费者带来不便，也给商家带来不便。
李显龙将这段话发布在社交媒体Twitter（推特）页面，却引来新加坡一个年轻企业家的“叫阵”。
新加坡知名的电子游戏技术公司雷蛇（Razer）的总裁陈民亮，在李显龙帖子跟帖说，他能够在18个月搞出一个系统在新加坡全国使用。
他写道：“我将能在18个月在全国推出一个电子支付系统，由新加坡人为新加坡人推出。”
于是，李显龙跟帖说：“谢谢民亮，给我项目建议书，我将认真研读。”
陈民亮过后在自己的Twitter页面上回应：“新加坡总理在Twitter上回应我的点子，你就可以确信他们打造智慧国是认真的。”
此外，新加坡最热门的电商网站Carousell的总裁郭秀锐也跳出来说，他的公司很乐意也做一个。Say the word and I'll have the epayment system rolled out nationwide in 18 months. For Singaporeans. By Singaporeans ;)— Min-Liang Tan (@minliangtan) August 22, 2017
新加坡目前的电子支付可谓百家争鸣。出了取款卡NETS可以支付外，各类信用卡和借记卡、闪付卡、易通卡、苹果支付、三星支付、安卓支付以及PayPal支付、微信支付、支付宝，不一而足。
但正是这种百家争鸣式的现象也导致了民众的无所适从。
另外电子支付需要商家使用各种读卡器，以及按比例缴费，也使得商家不愿采用电子收费。
因此，新加坡政府已经着手要简化这样的情况。
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