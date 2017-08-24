美军撞船谁的“锅”？轰-20或有“黑科技”





近几日，疑似轰-20的卫星图片在网络上曝光，引起国内外媒体热议；特朗普发表演讲阐述美国的阿富汗新战略，表态美军不会撤离。下面就让我们回顾一下近几天不容错过的军情。





“大国坟场”魔咒如何破？美军要在阿富汗打下去





当地时间21日晚，美国总统特朗普公布美国对阿富汗战争的新战略：这场战争还得继续打，美国不会从阿富汗撤军，而且还将投入更多兵力，直到“胜利”为止。针对美国的阿富汗新战略，塔利班发言人穆贾希德说：“如果美国不从阿富汗撤军，很快的，阿富汗将成为这21世纪超级强国的另一个坟场。”他指出，美国应该考虑的是撤军策略，而不是“继续打仗”。





特朗普终于抛弃了从阿富汗撤军的最初想法，深陷战争泥潭的前景仍然令美国人感到沮丧，但是伊拉克的教训历历在目。2011年12月美军全部撤离伊拉克，继而“伊斯兰国”崛起填补权力真空，最终导致“伊斯兰国”势力横扫中东，影响力迅速扩及全球。如今叙利亚和伊拉克的反恐战争终于胜利在望，“伊斯兰国”残余很可能向其他地方转移，而混乱地区最具诱惑力，阿富汗尤其如此，此时如果美国抽身，阿富汗很可能成为“伊斯兰国”再度兴起的温床。





特朗普此前已授权国防部长马蒂斯调整驻阿美军规模上限的权力。美国媒体普遍报道称，马蒂斯预计将向阿富汗增兵约4000人。特朗普确认不会撤军以及几乎肯定会增兵的前景一定程度上起到了稳定阿富汗局势的作用，但是单纯依靠军事力量实现阿富汗局势的正常化已经没有可能，寻求政治解决是唯一出路，但是特朗普似乎并未把工作重点放在这方面。





至少到现在为止，阿富汗局势的稳定严重依赖美军，这也加剧了美国人关于陷入不能自拔的战争泥潭的担忧，因为就像西班牙《国家报》评论所称，这是一场任谁都无法打赢的战争。在美军帮助下，经过反恐战争洗礼的伊拉克军队展现出脱胎换骨的变化，尤其是空军被美国空军准将安德鲁·A·克罗夫特称赞为水平与美军飞行员一样高。借助伊拉克的经验培养出一支战斗力可观的阿富汗政府军应当是解套美军的最佳方案，但是16年的阿富汗战争看下来，这么美好的愿望还是不要奢求的好。特朗普这次演讲还提到希望印度能在阿富汗出把子力，另外也敲打了一下反恐盟友巴基斯坦。从阿富汗抽身现在还不是最佳时机，多拉几个国家入坑至少可以给美国垫垫脚。





美国海军第七舰队事故不断 到底谁该背“锅”？





美军“约翰·麦凯恩”号导弹驱逐舰8月21日在马六甲海峡附近与油轮相撞。视频画面显示，这艘战舰的左舷裂开了一条大口子，导致大量海水浸入舰体。继6月在伊豆半岛海域与集装箱船相撞的“菲茨杰拉德”号之后，美国第七舰队又一艘驱逐舰因需要修理而离开岗位。





从奥巴马时代开始，美国政府就着手削减此前因伊拉克战争和阿富汗战争而急剧膨胀的军费。受削减军费影响，美国海军可用于执行任务的舰艇数量逐年减少，美国第七舰队也深陷这种窘境，再加上美国海军在亚洲（特别是南海和朝鲜半岛等）过度利用其军事资源，其后果就是行动频繁且海员过度劳累。撞船的原因尚需查明，但是疲劳累计进而产生疏漏的因素存在很大可能性。





另外由于任务繁重，同时舰艇和舰员数量减少，为了完成预定目标只能牺牲舰员的部分训练计划，舰员及指挥官素养差也是这类低级撞船事件必不可少的一个因素，“磨刀不误砍柴工”，美国海军倒是很有必要学习一下东方智慧。当然其他原因也不排除，美国海军“老子天下第一”的心态由来已久，在各大洋已经习惯了横冲直撞，冷战时期就流传着美国海军航母编队要求灯塔让道的小故事。





不管有什么样的理由，频繁撞船、坠机还有“丢人”（官兵落海失踪）仍旧匪夷所思，特别是这些“糗事”都与第七舰队相关，整个美国海军将陷入特别尴尬的境地。哪里有怪异的“巧合”，哪里就有阴谋论。现在很多漏洞百出的阴谋论已经开始为这些不寻常的事故作出夸张的解释。但是无奈这个“锅”太大了，实在是甩不脱。事故调查刚刚开始，但是面对汹汹的舆论压力，补救和问责已经开始，《华尔街日报》报道称，美国海军第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥库安将被解职。





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