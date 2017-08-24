美军舰撞船或威胁中国海上活动

在五角大楼下令对一连串涉及美国军舰的事件中的最新一起进行全面调查后，中国分析人士警告，中国应该警惕本国海军和商船面临的潜在风险。
北京的海军专家李杰说:“美国海军一直在全世界耀武扬威，甚至侵入南海的我国水域。”
他说:“这可能给我们两国海军间的海上相遇带来危险，现有的关于海上相遇的规则无法解决这一问题。”
他指的是2014年签署、旨在降低签署国卷入海上事件可能性的协议《海上意外相遇规则》。
中国分析人士一直在密切关注最近这些事件，研究这些事件是否反映了美国海军内部的一个更广泛问题——这一问题可能影响中囯海军在繁忙水域遇到美国海军舰只时的考量。
在“约翰•麦凯恩”号驱逐舰21曰往新加坡沿岸与“阿尔尼克”号油轮相撞后，美国海军作战部长约翰•理査森海军上将已下令暂停美国海军在全世界的行动。
海军作战部副部长威廉•莫兰海军上将说，撞船事件在一定程度上要归咎于舰上人员准备不足。这是3个月来第二起涉及美国海军舰只事故，也是今年在亚洲水域的第四起。
中国退役少将徐光裕说，在撞船的确切原因仍然不明的情况下，中国船只在经过繁忙的贸易航线时应该小心行驶。
他说撞船地点是一条位于南海的非常繁忙的海上贸易航道。考虑到频频发生涉及美国舰只的事故，中国船只必须谨慎行事。”
李杰声称，撞船可能是美国海军内部存在的一个更广泛问题的结果，即美国海军的战线拉得过长。
最近这次撞船事件发生于世界上最拥挤的航线之一。在这一航线上，中国和美国军舰常常在一种强烈的敌对气氛中相遇。
撞船时，“约翰•麦凯恩”号是在于上周执行完“航行自由”行动后驶往新加坡进行一次例行港口访问的途中。据称该舰在执行此次行动时驶入了美济礁12海里内。
莫兰海军上将说，他不排除最近这次撞船事件要归咎于网络攻击或其他外来干涉的可能性。但他说，他不想预判调查结果。
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