中国新型装甲装备亮相：战力媲美欧美一线装备

美国《大众科学》月刊网站8月21日发表题为《等待出售：中国更吸引人的全新坦克》的报道称，近日，作为“装甲与反装甲日”活动内容之一，中国主要战斗车辆制造商中国北方工业公司展出了一批出口型装甲车辆。这是中国北方工业公司第二届“装甲日”活动，此次活动赞扬中国的军事实力，还提供了向外国高级军官展示中国装备的机会，因为出席活动的外国高级军官可能是潜在买家。
当天的活动以装甲战斗车辆检阅拉开帷幕，打头阵的是VT-4主战坦克。泰国皇家陆军已购买了多批该型坦克。
活动中最引人注目的是GL-5型硬杀伤主动防御系统（APS），该系统在实弹演练中摧毁了一枚来袭的反坦克火箭弹。该系统包含4部雷达和4组固定式拦截弹发射装置，安装在坦克炮塔上，可实现360度火力覆盖（每一个发射装置覆盖90度）。
这些雷达能探测到来袭敌方火箭弹、导弹和炮弹，触发计算机选择弹药并发射。每一发弹药能在33至39英尺（1英尺约合0.3米）之外摧毁来袭炮弹。由于GL-5型硬杀伤APS仅是出口版本，中国军队可能使用更先进的型号保护其坦克。在覆盖范围、射程和火力方面，该版本可能堪比美国“瞬杀”APS以及以色列的“铁拳”和“战利品”APS。
新型VN-17步兵战车采用了经过大幅改装的VT-5轻型坦克底盘。该战车拥有无人遥控炮塔，配有2个大型多镜头红外光电传感器。当系统需要使用35毫米口径机炮、7.62毫米口径机枪或红箭-12中程反坦克导弹时，这些传感器就会派上用场。
VN-17步兵战车与中国人民解放军神秘的新型步兵战车拥有一些共同之处。传闻称，解放军新型步兵战车将拥有一个无人遥控炮塔以及一部混合动力引擎，以提升燃油效率和隐形性能。在火力装备、防护性能和传感器方面，VN-17和解放军神秘的新型步兵战车可与美国陆军M2A3“布拉德利”步兵战车媲美。不过，与面世35年之久的“布拉德利”步兵战车相比，中国全新战斗车辆未来改进空间很大，可能拥有更先进装甲以及更精良的武器、APS和传感器。
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