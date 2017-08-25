中企领衔亚洲上市公司50强

第13张福布斯亚洲上市公司50强年度榜单表彰亚太地区的明星企业，但中国公司抢了大部分风头。今年上榜的50家公司中有29家总部在中围内地，创下新的记录；去年有22家，之前的纪录是2015年的25家。
有11家中国内地公司是首次上榜。这反映了中国壮大的创业人才群体。与此同时，中国生机勃勃的经济意味着几年前还很杰出的许多公司被淘汰了。
中国再次以拥有榜单上最有价值的两家公司——阿里巴巴和腾讯而自豪。它们的净利润也分列第一和第二。阿里巴巴为何能成为如此强大的公司已经不是秘密。这个总部设在杭州的互联网巨头处在一场收购和增长的热潮中，其触角已伸向中国经济的各个角落和更远的地方。
新上榜的印度公司拉杰什出口公司是榜单上收入最高的公司。和去年一样，有8家公司上榜。印度是上榜公司数量第二多的经济体。香港地区和日本分别有3家公司上榜，上榜的韩国公司数量由2016年的5家降至两家。
去年首次有一家越南公司上榜，今年仍是一家越南公司上榜，系首次上榜的移动世界投资公司。在亚洲上市公司50强榜单中，总共有20家公司首次上榜，有8家公司时隔一年以上再次上榜。为确定福布斯50强榜单，我们从1694家年收入超过18亿美元的上市公司中着手考察（中国华为这样的非上市公司包括在内）。
随后我们剔除目前亏损或收入比五年前少的公司，下一步则剔除负债率较高和国有股份超过50%的公司。这样做的目的是凸显创业公司，而不是那些凭借与政府的关系生存的公司。
上市母公司所占股份超过50%的公司也被剔除后，我们用十几项财务指标筛选剩下的候选者，目标是产生高绩效蓝筹股，也就是亚洲最佳企业的明星阵容。
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