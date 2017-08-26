美防长承诺继续助乌克兰军队抗俄

美媒称，在乌克兰独立26周年纪念日上，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯严厉批评俄罗斯是国际威胁。
据美联社8月24日报道，在出席了一场独立日阅兵后，马蒂斯与乌克兰总统彼得罗·波罗申科及其他高级政府官员举行会晤。他是自2007年罗伯特·盖茨以来首位访问该国的五角大楼领导人。
马蒂斯在与波罗申科举行的共同记者会上说：“毫无疑问，美国支持乌克兰。”
马蒂斯说：“尽管俄罗斯予以否认，但我们知道，他们试图利用武力来重新划定国际边界。”他说，莫斯科的这一野心正在暗中破坏独立的欧洲国家并引发紧张局势。
马蒂斯列举了自1991年苏联解体以来，莫斯科签订的一系列国际协议和承诺，其中包括《明斯克协议》，该协议列出了减少乌克兰冲突的路线图。他说：“不幸的是，俄罗斯根本没有履行这些国际协议的书面文本，更不用说其内在精神了。”
另据法新社8月24日报道，美国国防部长马蒂斯24日表示，美国承诺将继续帮助乌克兰军队，对俄罗斯的制裁不会停止，直到俄罗斯停止支持乌反对派和归还克里米亚为止。
马蒂斯在与乌总统波罗申科会晤后说，华盛顿最近批准向乌克兰交付价值1.75亿美元的军事装备，这将大大提高该国防御能力。但是，他还说，致命性武器的问题仍在考虑中。
“在致命性防御武器的问题上，我们正在积极审查，”他说，“防御性武器不具挑衅性，除非你是侵略者。当然，乌克兰不是侵略者。”
马蒂斯说：“美国和乌克兰站在一起。”他指责莫斯科“试图通过武力重新划定国际边界，破坏欧洲国家的主权和自由”。
他说，针对俄罗斯的制裁“将会继续，直到莫斯科改变引发制裁的行为方式”。
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