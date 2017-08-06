研究称小行星撞击曾让地球黑暗两年

美媒称，导致恐龙灭绝的小行星让黑暗笼罩地球两年。
据美国趣味科学网站8月23日报道，本周早些时候，日全食造成的两分钟黑暗似乎很可怕。但一项新的研究发现，这与约在6550万年前发生的导致恐龙灭绝的小行星撞地球事件后的长时间黑暗相比，简直不值一提。
研究人员说，地球与一颗直径10公里的小行星相撞后陷入了将近两年的黑暗。
造成这场黑暗的部分原因是全球大火释放出大量烟灰。由于没有阳光，地球上的植物无法进行光合作用，而且地球温度骤降。该研究称，这两个关键因素很可能摧毁了全球食物链，并促成了恐龙时代、即中生代结束时的物种大灭绝。
研究人员说，这项发现可能有助于科学家了解为何在小行星撞入如今墨西哥尤卡坦半岛所在地之后，超过75%的物种灭绝，其中包括雷克斯霸王龙这样的非鸟类恐龙，以及蛇颈龙这样的大型海栖爬行动物。
研究人员说，这枚太空岩石撞入地球后，很可能引发了地震、海啸甚至火山喷发。它撞击地球的力量如此之大，以致汽化的岩石高高飞入大气层。在那里，汽化的岩石凝结成被称作小球的小颗粒。
这些小球落回地球时互相摩擦，温度升高至足以引发全球大火的程度。研究人员说，事实上仍可在地质记录中发现薄薄的一层小球带。
大多数中生代大型陆栖动物在小行星撞击地球后马上就死掉了。但该研究首席研究员、美国全国大气研究中心（NCAR）项目科学家查尔斯·巴丁在一项声明中说：“海洋动物、能打地洞的动物和暂时滑入水中的动物有可能幸存下来。”
他说：“我们的研究试图弄清初始效应之后的情况，即地震、海啸和炙热之后的情况。我们想研究我们估测所产生的烟灰量造成的长期后果，以及这些后果对幸存动物可能意味着什么。”
巴丁对本网站说，虽然研究人员在上世纪70年代末发现了小行星撞地球的证据，但在地球与小行星相撞后被黑暗笼罩了多久的问题上，仍没有达成一致意见。
有些研究人员通过测量地质记录中的烟灰沉积，来估计这些远古大火所产生的烟灰。但巴丁及其同事另辟蹊径，利用了NCAR的通用地球系统模式（CESM）。这个现代化学气候模型把跟大气、陆地、海洋和海冰相关的因素纳入考虑范围，使科学家能够模拟小行星撞地球后数年里的烟灰效应。
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