读卖：王岐山将不留任十九大后的新常委

根据日本读卖新闻报道，中共高层在北戴河会议已经通过十九大的7个政治局常委名单，除习近平和李克强留任之外，另外5个新常委是汪洋、胡春华、韩正、栗战书和陈敏尔。名单令人瞩目之处，就是王岐山，终于需要屈服中共不成文的“七上八落”惯例，退下政治局常委一职。
新加坡海峡时报网站也刊登读卖的报道指出，在刚举行的北戴河会议上，已决定新一届中共中央政治局常委的初步名单，而前领导人江泽民及胡锦涛均有出席会议，故习近平是次的人事更改建议，为凸显党的团结，在派系上亦有所平衡。
读卖的报道引述这份最新名单指，现年69岁的王岐山将不会留任政治局常委，而已确定出任政治局常委的有7人，包括中共总书记习近平、国务院总理李克强，而新晋政治局常委的，则为副总理汪洋、广东省党委书记胡春华、上海市党委书记韩正、中央办公厅主任栗战书，以及习近平亲信、现任重庆市委书记的陈敏尔。
报道又指，栗战书将会取代王岐山出任中纪委书记，汪洋将会出任全国人大委员长，韩正会出任政协主席，胡春华将任副总理，而陈敏尔将掌中宣部。
报道指，韩正、栗战书及陈敏尔均与习近平靠近，而李克强、汪洋及胡春华则被视为共青团派，较受胡锦涛影响。
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