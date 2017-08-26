泰国前总理英拉审判日“跑路” 据称已到迪拜

8月25日是泰国前总理英拉大米渎职案审判的日子，但是其未现身法院。香港东网8月25日夜里最新消息称，有为泰党人士表示，英拉已经抵达迪拜。
英拉，咋跑的？泰副总理下令调查其逃出路线
此前，有传言称英拉夜间乘车进入柬埔寨后转搭飞机到新加坡与哥哥他信汇合。泰国星暹传媒25日最新消息，泰副总理巴逸下令调查英拉逃出泰国路线。
泰国副总理兼防长巴逸上将25日指出，英拉借口突然患耳疾不出庭接受宣判，此事有待调查，目前已派人到医院了解。若是英拉已经从边境逃走，其可能性的确很高，因为可以从陆路或海路躲开官方，如到桐艾府的象岛等。
不排除高官协助潜逃可能性
巴逸表示，传言英拉已于23日乘搭某位高官的汽车逃到邻国，主管安定部门将调查核实，若是查明是军官的协助，将下令依循军纪处罚。毕竟英拉是前总理，不排除能得到某些职官给予方便。移民局长纳通警中将今日发布新闻表示，从各个正规进出境的通道来看，无论是机场或边境关卡，都没发现英拉出国的踪迹。
根据调查，英拉最后一次出国是2014年底前往日本，但大理院政客刑案法庭于2015年5月受理稻谷典押舞弊案后，下令禁止仁乐自由出国，英拉就没有再出国。纳通表示，如果英拉搭私人飞机出国，移民局也将记录。然而，若是英拉依循边境路线潜入邻国，能轻易躲过关卡移民局职官的调查，但纳通不相信英拉愿意落荒逃走。
据悉，英拉已获得某高官的协助，坐车进入柬埔寨后搭飞机到新加坡。
英拉至今未现身 东盟各国海关已戒备
泰国头条新闻报道称，25日下午，泰国国家警察总署副总指挥迪纳隆警察上将表示，警方已经开始对英拉的追查行动，包括对所有出境海关记录进行再次排查。如果英拉还在泰国境内，找到英拉只是时间问题。警方同时与东盟各国海关联系实行信息共享，共同戒备英拉外逃的可能。
如果在东盟任何一国发现其下落，泰国外交部外事处也有办法与外国海关合作采取下一步行动。
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