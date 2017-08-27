无现金热潮中，新加坡开始迎来“无纸化”报纸时代

今年的国庆群众大会上，总理李显龙有关智慧国建设的谈话，让全社会开始关注新加坡的无现金愿景。有关话题占据了报纸、电视和网络。
不过，很多人其实没注意到，其实，李显龙在智慧国课题上，还谈及了“无纸化”报纸的课题，虽然着墨不深，但在演讲后，立即就有报纸宣布结束纸版报纸，改为全数字版。
李显龙在国庆群众大会上呼吁老年人，适应数字时代，可以从看数字报纸开始。
他说：“即使你不是神奇女侠，也可以学习掌握这些现代科技。比如，你可以先学习用iPad看报纸。使用iPad（看报纸）有其他好处，像我这样有老花眼的话，可以随意放大字体来看，比较容易读。而且手指也不会沾上油墨，你可以一手看报纸，一手吃包子。”
李显龙的这段谈话，媒体并未大幅报道。但毫无疑问，和“无现金”一样，新加坡也将走向“无纸化”出版，包括报纸“无纸化”。
在新加坡，老年人比较多阅读纸版报纸，而李显龙讲话中直接呼吁老年人读数字版报纸，可谓切中时弊。
新加坡报馆对数字化报纸其实是欲迎还羞。一方面所有报纸都出了数码版，但是在收费上，你单订数码版价格还高于纸质版。你可以想象，要是报馆真心推广数字版报纸，只须将数字版降价，或者给予一些激励措施，就会有不错的效果。
不过，新传媒集团属下的免费报纸《今日报》前天宣布，《今日报》将在下月底停止发行印刷版，迈向全面数字化。
新传媒的文告说，《今日报》的业务将重组，以更好地应对数字优先的媒体环境。
新传媒说，《今日报》自三年前就为战略性数字转型做准备，并从今年4月起推出全数字的周末版。新传媒意识到，人们希望能随时随地获得资讯，读者参与度的增长也令人鼓舞，因此决定将周一至周五的《今日报》都转为全数字版。
对于《今日报》的决定，《联合早报》引述南洋理工大学黄金辉传播与信息学院副教授冯时光说，《今日报》停刊，短期内可能导致部分乘地铁或习惯阅读纸媒的读者流失。“但是如果新传媒继续投资在《今日报》，它可能因为取得迈向全面数字的先动优势，而成为其他英文报章的强劲对手。”
《今日报》是十七年前创办，目前是新加坡阅读量第二大报纸，仅次于报业控股集团的《海峡时报》。
《今日报》成为全数字化报纸后，将成为新加坡第一家全数字化报纸。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost