新加坡改造民众俱乐部，吸引白领人士参加，健身房、瑜伽课室，能吸引你吗？

新加坡一向为居民而设立的民众俱乐部，现在希望吸引更多的白领前来。新加坡总理公署部长陈振声，在一间专为中央商业区工作人士而设的新特殊设施民众俱乐部的动土仪式上，宣布了这个消息。
位于新加坡金融区旁的“直落亚逸芳林公园民众联络所”翻新后，将取名为ImPAct@Hong Lim Green。
这个全新的场地预计明年第三季完工，并成为健身活动和专业人士发展课程的一站式中心，并设有健身房，淋浴设备，科技角落，以及瑜伽，皮拉提斯和混合健身教室等。
也是人民协会副主席的陈振声说：“我们在各个社区都有民众俱乐部，但接下来我们知道许多新加坡人也参与许多不分地方区域界限的活动，所以人协将为公众扩大推出更多活动和课程。”
人协的一项调查显示，专业人士对健身活动和课程，有很高的需求。这个新设施，主要吸引在中央商业区上班的专业人士。
一名公众表示：“毕竟它在市区，我们从公司下来训练会比较容易，比较方便，走路就能到，不然就是搭地铁，能够很方便地来这边做体能训练。”
除了动土仪式，陈振声也出席了指导委员会的任命仪式。委员会将针对中央商业区的专业人员、经理、执行人员与技师发展活动和课程。陈振声也为大约1000名工作人士参加的人协企业斯巴达挑战赛主持开赛仪式。
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