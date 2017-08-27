新加坡周华健演唱会遇“诈弹”

新加坡讯，新加坡一名60岁男子因在室内体育馆做出虚假的炸弹恐吓，而遭警方逮捕。
警方今天发布文告表示，警方是在昨天（26日）傍晚大约7点32分，接到来自新加坡室内体育馆一名保安人员的电话，指他扣留了一名自称身上持有炸弹的60岁男子。事发时，室内体育馆内正在进行周华健演唱会。
勿洛警署立刻派出警员到场，并在违反联合国反恐条例的罪名下，逮捕该名男子。
据新加坡《新明日报》报道，这名男子疑似因为不满现场不让带饮水进入，才在安检时说：“我有炸弹”。他当时和妻子及6名好友前往观看周华健演唱会。
新加坡室内体育馆昨晚周华健的演唱会，禁止观众带水进入，个人水瓶也不能带进场内。
当男子喊出“我有炸弹”后，立即遭警方逮捕。警方搜索男子的背包，并前往男子和友人一起驾驶的汽车搜索，没有发现可疑物品。
男子目前被保释在外。
警方说：“初步调查显示，嫌犯并没有意图要执行恐吓，也没有执行恐吓的途径。”
警方表示，当局严正看待所有与保安相关的恐吓，并会毫不犹豫地对任何引起公共恐慌的人士采取行动。
根据联合国反恐条例，任何人若蓄意向他人传播虚假消息，刻意误导他人以为已经发生或即将发生恐怖袭击，都是违法行为。
一旦罪成，嫌犯将面对最长五年监禁，或罚款最多10万元，或两者兼施。
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