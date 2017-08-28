俄冰淇淋在中国销售火热 网友：“免费推销员”普京应记头等功

俄罗斯冰淇凌，意外在中国火爆，吸引无数吃货。
据俄罗斯《消息报》报道称，根据俄罗斯海关统计显示，今年上半年，俄罗斯冰淇淋出口同比增长17.5%，共出口640万吨，创收1700万美元（1美元约合人民币6.7元）。2016年同期出口550万吨，创收1220万美元。冰淇淋出口为俄罗斯带来很大收益。
俄罗斯乳业企业联合会执行主席别洛夫指出，出口增长主要与中国消费者对俄罗斯冰淇淋兴趣增长有关，很多大陆消费者说俄罗斯的冰淇淋口味纯正。
据介绍，这些冰淇淋全部从俄罗斯进口，全程采用零下40摄氏度的冷链车。先送到黑龙江口岸城市绥芬河，再转运到北京，进一批货至少得20天。这些冰淇淋主要在庆丰包子铺售卖，口味以鲜奶系列为主，价格从6元到30元不等。
另据台湾“中央社”8月25日报道，俄罗斯总统普京去年杭州20国集团（G20）峰会时赠送给大陆领导人一箱俄罗斯冰淇淋，让本就远近驰名的俄罗斯冰淇淋在大陆更热门，今年上半年热销640万吨，较去年同期成长17%。
网友调侃称，普京“代言”，口味更纯正！新晋网红冰淇淋，普京应记头等功！
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