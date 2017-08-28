欧盟应共同应对中国投资涌入

奥地利《新闻报》网站8月25日刊发题为《当中国不愿意再成为世界工厂时》的文章称，一旦中国觉醒，世界将感到震撼——这是一句可能出自拿破仑的名言。至少企业家、前政治家汉内斯·安德罗施提到了这句话。因为中国已经觉醒很久了，这个大国已经成为世界市场上的重要力量。这对欧洲是一个挑战，当然也是机遇。
文章称，今春，中国提出了新的“中国制造2025”战略。这也是汉内斯·安德罗施、中国欧盟商会前会长约尔格·武特克、国际货币基金组织亚太区副主任马库斯·罗德劳尔和《新闻报》主编赖纳·诺瓦克进行的讨论会的核心内容。
文章称，中国希望借助这项新战略摆脱“世界工厂”的形象，激发自我，推进创新和数字化发展，并以此赶超欧洲企业。为此，中国的国家领导人制定了到2025年要实现的具体目标。
武特克说，中国的愿景会带来的好处：有对工业的更高要求、更好的质量和对绿色能源的专注。最后，中国政府也希望本国人到欧洲投资。从前是欧洲人怀揣资金来到中国，如今则颠倒过来：中国人在欧洲的投资规模是欧洲对华投资的5倍。
讨论会的与会者们指出，中国的愿景目标着眼长远：北京因此领先欧洲一步。那么我们现在必须害怕中国吗？不用，但欧盟必须制定一项共同战略。
中国如今已经是一个繁荣国家。罗德劳尔指出，全球电子商务交易的40%在这里完成。
文章称，中国掌握着巨额外汇储备，他们不会让雷曼兄弟银行的下场降临到自己头上。
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