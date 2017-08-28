苹果下架伊朗热门APP遭抗议

两名部长周六加入伊朗民众队伍，抗议苹果公司将多款最受该国人欢迎的APP从其应用商店中下架的举动，这家美国公司称此举目的在于遵守美国的制裁政策。
伊朗政府官员穆罕默德•贾瓦德•阿扎里•贾赫鲁米在推持上批评苹果公司的这一行为称:“今天，苹果公司没有遵循尊重消费者权益的基本准则。”他承诺将“采取法律手段追究”这件事。
他写道:“IT（信息技术）应当被用于令人类的生活更美好更舒适，而不是国家间歧视的工具。
贾赫鲁米周六晚些时候在Instagram上表示，他和外交部长扎里夫正共同致力于解决这—问题。
在苹果公司从其在线商店中移除了至少10个伊朗最受欢迎的APP之后，话题标签# Stop Removing lranian Apps (停止下架伊朗APP)#已经在伊朗社交媒体上流行了数日。
遭下架的APP包括亚马逊风格的购物APP“ Digikala ”和“ Bamilo ”、网络预约车APP“ Snapp ”和“ Tap30 ”、折扣商店“TakhfifaiT和一个名为“Ddion”的早午餐送餐服务。
据传闻，一条发送给这些公司的信息称：“我们无法将贵公司的APP包含在AppStore(苹果应用商店)中。”
“根据美国的制裁规定，App Store不能托管和分销与美国有商业禁令的国家有关联的APP或与其开发者开展业务。"
已经有超过4500名伊朗网民在一封敦促苹果CEO库克“尊重我们作为苹果公司客户的权益”的网络请愿书上签名。
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