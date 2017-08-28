白宫对华鹰派势力仍强大：班农解职不影响美对华施压

外媒称，特朗普的首席顾问班农上周离开白宫，特朗普政府中最强硬的反华声音从此消失，但他的离开并不会动摇特朗普目前对北京日益强硬的外交政策立场。
澳大利亚洛伊解读者网站8月25日报道称，班农无疑是白宫遏制中国战略的主要支持者。他将北京视为“扩张主义者”和“傲慢自大”的竞争者，称今后十年左右中国将对美国的亚洲利益构成切实的威胁。
报道称，尽管班农对中国的看法比其大多数同事都极端，但差别仅仅是程度上的，而他们的大方向是一致的。事实上，许多官员（包括特朗普本人）都希望美国对华实行更强硬的经济和战略政策。以贸易代表莱特希泽和国家贸易委员会主任纳瓦罗为例，他们都强烈要求实行咄咄逼人的贸易措施，以减少美国对华贸易赤字，在这方面，班农的离开并不会带来什么改变。
在安全政策上，班农的离开也不会阻止特朗普政府加紧向中国施压。尽管特朗普的高级国家安全顾问从意识形态上讲并不是对华鹰派，但防长马蒂斯、总统国家安全事务助理麦克马斯特和美国国家安全委员会亚洲事务高级主任博明深受北京试图推翻战后亚洲安全秩序的困扰。他们及美国国家安全机构中的许多其他人会因此而加强美国在印度洋和太平洋的战略驻军。
报道称，如果北京认为，班农被解职后特朗普政府对中国的态度会变得缓和，那它恐怕会非常失望。
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