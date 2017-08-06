韩或两周内部署“萨德”发射车：或为美国下最后通牒

韩媒称，随着剩余4辆“萨德”发射车部署临近，8月27日韩国“萨德”基地入口气氛空前紧张。当天上午，基地所在庆尚北道星州郡韶成里居民会馆聚集30多人议论纷纷，达到平时的两倍多。
据韩联社8月27日报道，当地居民及韩国政府相关人士预测，4辆“萨德”发射车将在本月底或下月初运入基地。因小规模环境影响评价由原定于的8月28日推迟一到两天，可能给“萨德”部署时间增添变数。韩国官员就此表示，部署前一天会通知当地居民，不会在周末和深夜时段部署。
反对部署“萨德”的6个公民团体将部署可能性较高的8月30日至9月6日定为应急待命期，准备堵截发射车。
另据韩国《亚洲经济》网站8月27日报道称，星州斗争委员会负责人也表示，经过从各处得到的最新消息进行分析，“萨德”两周内完成部署的可能性较大。以星州斗争委员会为首的6个反萨团体将8月30日至9月6日定为“应急待命期”，计划通过在村民会馆前举行大规模和平集会等阻止部署“萨德”。
韩国国会情报委委员长、自由韩国党国会议员李喆雨表示，韩国总理李洛渊告诉他“美国要求本月30日前完成剩余4辆‘萨德’发射车的部署”。
分析称，若李喆雨发言属实，就意味着美国第一次为“萨德”部署设置具体期限，而“萨德”也将上升为美韩之间的核心争议问题。同时，根据韩国政府此前表态，剩余4辆发射车将在完成一般环评后，最终决定是否部署。虽然李洛渊对此全盘否认，但青瓦台此时又宣布将于近日完成部署，正好在美方要求的期限内，引各界联想。
继4月26日在星州部署“萨德”雷达和2辆发射车后，驻韩美军又在当月秘密将另外4辆发射车运抵韩国。这意味着，一套“萨德”系统所包含的一座雷达系统、6辆导弹发射车和控制指挥装备已经全部入韩，准备正式进行部署工作。近来半岛局势紧张，韩国政府决定早日对剩余4辆“萨德”发射车进行临时部署。
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