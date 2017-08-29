美驻外海军力量不堪重压：任务量三倍于本土部队

美国《华尔街日报》网站8月25日报道称，政府审计人员、立法者和五角大楼官员说，在涉及美国海军舰只的两起致命碰撞事件发生前的几年里，国会调查人员和军界负责人一再就水兵们工作负担过重、训练计划缩短和预算削减问题发出警告。
独立监督机构政府问责局两年来提出的三份报告详细阐明了普遍存在的问题。他们通过采访和海军的研究发现，美国派驻海外的水兵们在登舰时，往往没有掌握充分的技能和经验。报告称，即便如此，他们执勤的平均时间却达到每周108小时，而不是按照海军标准的80小时。
据政府问责局2017年5月的报告说：“有经验的水手经常为缺乏经验的水手提供在岗训练，因此，这些时间必须从睡眠、个人生活时间或其他分配工作时间中挤出来。”
约翰·彭德尔顿是政府问责局撰写这三份报告的官员。按照预定计划，他将于9月7日在国会山作证。彭德尔顿和海军水面部队司令托马斯·罗登中将打算出席众院军事委员会小组委员会会议。
国会助理们说，他们早就了解训练和装备的缩减给海军造成的压力。
一名众院共和党助理说：“我们知道，虽然海军现在的规模还不到20世纪80年代的一半，但军事行动上的需求并没有减少。”
海外的问题尤其严重。
政府问责局2016年9月的一份报告断定，虽然自1998年以来，海军舰队规模缩减了18%，但在此期间，海军在海外保持了100艘军舰的规模。
报告说：“因此，每艘军舰的部署都是为了进一步保持驻守的水平。”
报告还指出，装备的维修保养已经被缩减、推迟或取消。
2015年5月的一份报告对以美国为基地的海军部队和驻扎在国外的美国海军进行了比较。报告说，驻守在美国的巡洋舰和驱逐舰把41%的时间用于训练，22%用于开展军事行动。相比之下，大约在同一时期，驻守在日本的部队则把67%的时间——约为前者的三倍——用于完成军事行动。
据为了撰写这份报告而采访的海军官员说，驻守在日本的美军水兵没有任何时间专门用于训练，只能依靠出海时间的间歇进行训练。
驻守在日本横须贺、连续发生撞船事故的美国第七舰队是受到兵员短缺和部署需求不断增加严重影响的部队之一。
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