中国公司收购芝加哥证交所交易最后时刻被冻结

美媒称，芝加哥证券交易所已成历史陈迹，交易量不到美国股市总交易量的0.5%，而且交易所经营困难，一直在寻找买家。
不过美国官员不这么认为。去年重庆财信企业集团（Chongqing Casin Enterprise Group）牵头的一些买家试图收购芝加哥证交所，但国会议员以国家安全为由要求暂停该交易。美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission， 简称SEC）在最后时刻发出冻结命令，将这笔两千万美元的交易无限期搁置。
据美国《华尔街日报》网站8月28日报道，有着135年历史的芝加哥证交所难以使这宗出售交易获批凸显出，美国对中国公司发起的收购交易越来越敏感，尤其是当交易涉及深入美国金融体系的公司时。
报道称，北卡罗来纳州共和党众议员罗伯特·皮滕杰接受采访时宣称，如果考虑到网络市场操纵风险和对中国的各种担心，大家一定会“提防”这场收购交易。皮滕杰是国会议员中对该交易和其它中国收购交易持批评态度的主要人物。
报道称，财信集团寻求收购芝加哥证交所母公司CHX Holdings Inc. 20%的股份，其他中国和美国投资者拟购买余下股权。财信集团总部位于中国内陆城市重庆，主要从事银行业、旅游业、污水处理业等。
CHX表示，该交易对美国市场安全并无威胁，而且公司政策不允许与新的中国股东共享机密数据。财信集团发言人威廉·鲁宾表示，若交易顺利完成，当前CHX的管理团队将保持不变。
报道称，这宗交易去年12月获得美国外资投资委员会（Committee on Foreign Investment in the U.S.，简称CFIUS）批准，这是一个多机构小组，专门审查外资收购美国企业所存在的国家安全问题。
SEC委员们在8月9日暂停了芝加哥证交所的这桩交易，冻结了经过240天的审查期后一个专家小组当天早些时候做出的放行该交易的决定。芝加哥证交所首席执行长约翰·凯林在25日致SEC的一封信中表示，CFIUS对这桩交易进行了彻底、深入、广泛的调查，并得出结论认为不存在未解决的国家安全问题。
包括芝加哥市议会成员在内的该交易支持者称，这桩交易将重振创立于1882年的芝加哥证交所，使之成为美国中西部制造商和铁路公司的股票上市地点。《华尔街日报》看到的财报显示，CHX Holdings有约80名员工，2015年收入为1950万美元。
财信集团希望让芝加哥证交所成为中国中小企业和其他海外公司可以向美国投资者出售股票的上市地点。
财信集团北美子公司首席执行长Jackson Xiao在由该公司驻美国律师转发的邮件评论中称，该交易是来自全球最大两个经济体的投资者携手合作的机会。
报道称，知情人士表示，8月21日CHX Holdings的高管与SEC主席杰伊·克莱顿的助手们在电话中进行了交谈。知情人士称﹐SEC的官员们告诉CHX Holdings﹐他们无法就委员们为何叫停专家小组的决定﹐或全体委员会何时会对该提议投票表决提供任何反馈。
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