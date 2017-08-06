美元贬值利好金砖国家股市 多出现两位数上涨

外媒称，除了俄罗斯，金砖国家的股市今年以来表现良好，而如今美元相对金砖国家货币贬值，更是助其一臂之力。
据西班牙《经济学家报》网站8月26日报道，新兴经济体找到了一个意想不到的盟友——美元。原材料价格反弹以及美国实行通货膨胀政策为新兴经济体送来东风，如今美元相对主要货币贬值更是让这股东风越刮越大。今年美元不仅相对欧元贬值，相对巴西、印度、中国、俄罗斯等金砖国家的货币也在贬值。除了俄罗斯，这些国家的股市自1月份以来都出现了两位数的上涨，涨势在6月美元跌势加剧之时更是加速，当时欧洲对美联储加息的预期已逐渐冷却。
德意志银行资产与财富管理部指出：“美元不太坚挺的前景应能消除可能不利于新兴市场股票的因素。”这减轻了很多背负美元债务的新兴经济体的负担。但除了从货币渠道获得这一喘息机会外，金砖国家自身的股市也出现了有利变化，尽管巴西等国的政治形势一直动荡不安。
巴西（和中国的）股市自6月以来的涨势居于前列：6月至今上涨12%，今年迄今涨幅高达16%。虽然腐败丑闻困扰着巴西政坛，但专家认为随着通货膨胀率下降，巴西股市将继续趋于稳定。事实上，今年一季度，巴西经济已正式走出衰退，出现增长。
和巴西一样，其他新兴经济体的增长前景也令人看好。未来资产管理公司指出，“国际货币基金组织现在认为，未来几年新兴经济体的年均国内生产总值（GDP）增速将上升，这种情况将一直延续到2021年，而发达经济体的增长将从2018年开始减速”，“这将导致两者间出现更大的增长差异”。德意志银行指出：“公布季度GDP增长数据的21个主要新兴经济体中，14个正经历增速的回升，消费和投资都出现了更大的扩张。”
而在金砖国家中，市场表现最牛气的当属印度，其主要股市指数今年迄今上涨近19%。代替原来各邦各自的税收体制、面向所有商品和服务征收的统一的消费税已生效，它将成为促进印度经济增长的催化剂。
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