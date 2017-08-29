中国是美国煤炭行业复苏关键 "作用远超特朗普政府"

美媒称，中国重新成为煤炭进口国，这帮助提振了低迷的美国煤炭行业。市场力量──尤其是中国──给美国煤炭行业带来的提振作用远远盖过了特朗普政府举措的影响力。
据美国《华尔街日报》网站8月28日报道，中国重新成为煤炭进口国增加了美国煤炭生产商的财富。眼下美国煤炭企业的出口量超过了过去两年里任何时候。
这一趋势帮助提振了美国煤炭行业。自去年年初以来，一连串美国煤炭公司宣告破产，还可能有更多煤炭企业申请破产。据煤炭市场分析公司Doyle Trading Consultants编制的数据，今年上半年，上市美国煤炭公司的收入较上年同期增长19%，而增长状况最好的公司主要得益于煤炭出口。
煤炭行业实现增长的背景是，美国总统特朗普承诺将结束美国煤炭行业的长期低迷局面。最近几年，由于来自其他燃料的竞争加剧，美国有几百座煤矿被关闭。特朗普政府寻求放松行业监管，这使得煤炭更加缺乏竞争力。
分析师称，然而市场力量──尤其是中国──给美国煤炭行业带来的提振作用远远盖过了特朗普政府举措的影响力。虽然到目前为止这种情形对特朗普政府有利，但有可能会压倒特朗普政府放松监管的努力，而一旦这些因素开始消退，煤炭行业恐将重新陷入低迷。
海港环球证券（Seaport Global Securities LLC）分析师马克·莱文称，中国是百分之百的关键决定性因素，这是美国方面难以清楚掌握的。
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