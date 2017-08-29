中国欲进一步向外资开放市场 或打破50%股比上限

日媒称，中国正在制定面向外资企业的市场开放计划。开放对象为新能源车、银行、证券和保险等12个领域。预定9月底之前公布包括开放时间与开放方式等具体内容。目前外资企业的对华投资低迷，中国欲改善投资环境以吸引外资。
据《日本经济新闻》网站8月28日报道，中国商务部副部长王受文8月25日在记者会上表示，“原则上都要在9月底之前出台相关政策”。中国国务院8月印发了《关于促进外资增长若干措施的通知》（简称国发39号文件），核心内容就是计划面向外资开放市场。
王受文指出：“对这些开放的领域，要制定时间表、路线图。这12个领域怎么开放，先在自贸试验区开放还是在部分领域开放，相关部门都会按照这个文件的要求，提出具体开放的时间表和路线图，使这些政策能够真正落地，使外资更加便利地进入中国市场。”
12个开放领域中的焦点是汽车行业。目前中国规定外资企业必须与中国企业合资才能进入中国市场，且出资比例最高不能超过50%。中国政府4月宣布将分阶段放宽出资限制。王受文也表示：“我们要进一步放宽外资准入，减少对外资的限制。比如说在制造业中，专门讲到要放宽专用车和新能源汽车的外资准入。今天对新能源汽车，要求外资的股比不能超过50%，专用车也是一样，不能超过50%，而39号文件中讲了，下一步将放宽准入，减少限制。”
金融领域的关注度也比较高。尤其是证券和保险行业，外资的出资比例上限为49%至50%，很多意见要求提高上限。这一领域在7月的中美全面经济对话中也是讨论焦点，但当时并未放宽限制。
中国依然苦于资金外流，被认为希望通过吸引外资金融企业增加海外投资者的债券投资。
《日本经济新闻》认为，中国之所以加大力度吸引外资，是因为对华投资正在减少。2016年的投资额减至1260亿美元，时隔4年再次减少。2017年1至6月同比减少5%，其中来自美英德等拥有高技术的欧美国家的投资减少30%至40%。
此外，报道称，中美全面经济对话未能取得有效成果，美国8月开始依据美国《1974年贸易法》301条款就侵害知识产权的问题对中国进行调查。中国有可能为避免与美国的贸易摩擦激化而提出此次开放计划。
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