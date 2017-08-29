朝鲜导弹横穿日本 美国反导熟视无睹

当地时间8月29日上午，日本首相安倍晋三突然同美国总统特朗普通话，双方强调“同意增加对朝鲜的压力”。这一局面与朝鲜“弹道导弹”当天飞越了日本北海道，三枚弹头落入太平洋水域的局面是分不开的。本次发射也是朝鲜自研发“洲际弹道导弹”后第一次展示其实际威力。
本次风波中，首当其冲的遭遇冲击的无疑是朝鲜兵锋所向的日本。尽管日本拥有美国部署的反导系统，美军也在日本驻扎多处反导基地。但值得讽刺的是，数据和指挥系统接入美军的日本自卫队竟不能对其实施拦截射击。而美方认为”这种导弹并未对北美产生威胁”就不采取措施的态度，更让外界怀疑美国部署在东北亚的“反导”系统究竟有何效用。
朝鲜的真实威力
自2017年5月朝鲜首次试射“火星-12”导弹成功后，有关该国将试射新型导弹的猜测就逐渐形成一种共识。这块石头很快就在8月29日落了地：伴随着日本北海道在当天早晨6时突然被尖利的“J-alert”导弹预警信号吵醒，外界也终于看到了朝鲜“新型导弹”的真实威力。也让日本首相安倍晋三在29日当天就和美国总统特朗普（Donald Trump）通电话，称要“增加对朝鲜的压力”。
对于这一突发事件，日本政府随即做出了第一时间的紧急表态。日本内阁官房长官菅义伟就指出，朝鲜导弹落点在日本北海道东南襟裳岬以东1,180千米的海域。这一射程已经超过了朝鲜此前发射的“芦洞”、“大浦洞”导弹。
因此，菅义伟强调“这是一次史无前例的事件”，随后日本首相安倍也强调此次风波“对日本形成了重大威胁”。尽管安倍政府随后强调“将采取一切手段坚决保护民众生命”，但日本各界面对朝鲜导弹自1998年来第五次飞越日本领空的局面，已经表现出冷淡情绪。
根据报道显示，这枚飞行距离2,700公里，弹道最大高度550公里的导弹在落入太平洋之前已分裂为三个部分，分别坠入北海道附近海域。这意味着朝鲜此次发射的导弹可能已经具备了多弹头打击能力。
东京的尴尬时刻
对日本来说，该国对于此番遭遇的危机并非是毫无防备的。分布在日本列岛上由北至南的十几个美军基地对此是想必是知情的。因为美国国防部很快就确认了朝鲜导弹飞越日本领空，并认为”这种导弹并未对北美产生威胁”，进而表示“将继续收集信息”。这种局面对于将信息、指挥系统全盘接入美军的日本而言，无疑十分尴尬。
事实上，美国对导弹是否“具备威胁性”的判定往往基于自身标准。譬如美国前防长卡特（Ashton Carter）在2017年1月10日就曾指出，“假如朝鲜发射的导弹并不具威胁性，美国不一定会击落导弹”。而本次美军面对朝鲜“洲际导弹”的态度就成为了最好例证。
对美国来说，面对“不具备威胁能力”的朝鲜导弹，如果不“拦截”，首先，美军就可以节省拦截装置；其次，美方还能从导弹路径收集更多情报。但是，美国此前寻求在
日、韩设置反导网络时，其核心就在于“防御朝鲜导弹”。当美军试图推卸责任时，这推行了“萨德”（THAAD）反导系统的韩国，以及准备借鉴美军关岛部署方案部署相似系统的日本就不啻于一种背叛。
而就朝鲜的军事工业开发能力来说，平壤是不应被小觑的对象。此前，朝鲜已声称要对关岛实施“包围射击”。当美国确认朝鲜无害，并把日本暴露在其射程下时，一种荒谬的局面就随之呈现。这种令外界哑然失笑的感觉在安倍对记者说“特朗普也表示，美国百分之百地支持日本”，并“展示了对东京防御的坚实承诺”后更为突出。（多维新闻）
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