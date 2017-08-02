中国在马六甲打造崭新深水港

千百年来，马六甲海峡一直是中国追逐权力过程中的门户。
马来西亚历史和民间传说中有个故事称，明朝皇帝把一个名叫汉丽宝的公主嫁给马六甲的苏丹，将一艘插满金针的船作为嫁妆。他还捎去直言不讳的信息。“每根金针代表一个臣民。如果你能数得清有多少根针，就会知道我的权力有多大，”据说皇帝在信中说。
数百年后的今天，中国再次在马来西亚寻求影响力。它投资72亿美元，欲将马六甲打造成一个崭新的深水港口。
它还出资在马来西亚东部沿海地区修建基础设施。在可能会于今年举行的大选前夕，那里对总理纳吉布来说是关键区域。新的道路和桥梁或有助于他笼络马来人，但可能会为这些钱付出长远代价。
“与中国的亲密关系是纳吉布的致命弱点，”新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所研究员穆斯塔法•伊兹丁说,“虽然投资的到来会充实政府的国库并提振经济，但反对派批评政府与中国走得太近，指责它出卖马来西亚的主权
自2012年以来，中国对马来西亚的投资处于上升期，中国领导人称“中马关系处于历史最好时期”。
中国承诺今后五年在“一带一路”沿线国家购买2万亿美元的商品、进行高达1500亿美元的投资并提供1万个在中国接受培训的名额。
纳吉布去年11月访华带回总额336亿美元的交易—— 这是两国迄今为止一次性谈妥的最大数额——包括从中囯购买4艘巡逻艇的协议。
中国自2009年以来一直是马来西亚的最大贸易伙伴。去年的贸易额为543亿 美元。中国是马来西亚最大的出口市场。
与新加坡一样，马来西亚与中国有着千丝万缕的历史联系。该国约四分之一的人口是华人，千百年来，商人们在马六甲和槟榔屿的港口停靠，出售丝绸、茶叶和瓷器，同时购买肉桂和肉豆蔻。甚至有一种融合了中国菜和马来菜的创意料理，叫做娘惹菜。
新加坡星展银行今年4月发布的一份报告称，2015年，中国公司在马来西亚的建设项目总金额达到80亿元人民币， 几乎占到外国承包商项目总金额的一半。
然而，这些钱有被卷入国内政治的风险。纳吉布的批评者(包括曾担任总理的反对派领导人马哈蒂尔•穆罕默德） 说，马来西亚需要拱手让出影响力来换取中国的资金，而且本地企业会被挤垮。
“很多最有价值的土地将归外国人所有。”马哈蒂尔1月在他的博客上写道,“它们实际上将成为外国土地。”
纳吉布5月访华前表示，他“想为马来西亚建世界一流的基础臟设施。在由当地保留所有权的情况下开放我国土地，这没什么可道歉的”。他的办公室没有回复记者的置评请求。
一些分析人士认为，纳吉布有可能被认为与中国走得太近。例如，虽然两国都对南中国海部分争议水域提出主权要求，但马来西亚对中国在该地区的军事建设始终保持沉默。
风险控制集团的高级分析师哈里森•程(音)表示，有迹象表明，纳吉布所属的马来民族统一机构(巫统)中有些人对中国投资感到不安。
不过，他指出，巫统的核心选民更关心民生问题。“还没有显著迹象表明巫统内部和公众当中出现强烈反对。”（彭博新闻社报道）
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