习近平誓言打造一流解放军

外媒称，庆祝中国人民解放军建军90周年大会1日上午在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，引发境外媒体高度关注。
据日本广播协会网站8月1日报道，在8月1日中国人民解放军建军节当天，中国国家主席习近平发表讲话，指出“必须毫不动摇坚持党对军队的绝对领导”，呼吁面向今年下半年召开的共产党大会而加强团结。
习近平主席在讲话中强调“必须毫不动摇坚持党对军队的绝对领导”，要求军队忠诚，呼吁加强团结。
今年下半年将迎来五年一度的共产党全国代表大会。可以认为，习近平主席彰显对军队的领导力，其目的也在于彰显自身权威。
另据德国之声电台网站8月1日报道，习近平8月1日在建军90周年大会上反复强调党对军队的“绝对领导”。
习近平在讲话中说：“推进强军事业，必须毫不动摇坚持党对军队的绝对领导，确保人民军队永远跟党走。”他还引用毛泽东的话说：“我们的原则是党指挥枪，而决不容许枪指挥党。”
在讲话中，习近平强调军队对党的忠诚。他说：“人民军队要坚决维护中国共产党领导和我国社会主义制度。”
习近平在讲话中称，经过5年努力，人民军队实现了政治生态重塑、组织形态重塑、力量体系重塑、作风形象重塑。
此外据美联社北京8月1日报道，习近平在8月1日庆祝建军节的讲话中强调，军队必须忠于执政的中国共产党。
习近平说：“人民军队要坚决维护中国共产党领导和我国社会主义制度，坚决维护国家主权、安全、发展利益，坚决维护地区和世界和平。”
另据埃菲社北京8月1日报道，习近平8月1日在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上强调了坚持党对军队的绝对领导的重要性。
他还强调大力加强政治建军，坚定不移开展党风廉政建设和反腐败斗争。习近平上任以来，已有多名此前几乎很难被触及的“军老虎”因贪腐落马。
又据台湾“中央社”8月1日报道，习近平今天重申“党指挥枪”的重要性。他还对军队强调“四个意识”，要求全军强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
习近平表示，推进强军事业，必须毫不动摇坚持党对军队的绝对领导。党对军队的绝对领导是中国特色社会主义的本质特征，是党和国家的重要政治优势，是人民军队的建军之本、强军之魂。
他说，全军要强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威，坚决贯彻党对军队绝对领导的根本原则和制度，坚决听从党中央和中央军委指挥。
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