南海行为准则框架将正式获批

《每日新闻》记者已获悉即将于8月5日在马尼拉召开的东盟外长会联合声明草案内容。关于南海问题，此次声明放弃了曾于去年声明中出现过的“深刻忧虑”字样，转而使用“留意到相关担忧”这种顾及中国的克制性表述。声明草案显示，除对东盟与中国在今年5月就以消除南海纷争为目标的“南海行为准则”框架草案达成共识表示欢迎外，草案还包含“留意到部分国家外长的担忧”这样的内容。
报道称，今年的东盟轮值主席国菲律宾的总统杜特尔特上任后，事实上搁置了南海主权争议，转而实施吸引中国经济援助的方针。今年4月召开的东盟领导人峰会发表的主席声明也对中国有所关照，在最后时刻删除了针对中国的“填海、军事化”等字眼。此次的外长声明从草案阶段就未加入刺激中国的语句。
东盟领导人和他们的对话伙伴，其中包括中国和美国这对竞争对手，将在菲律宾召开一系列重要的安全会议。南海地区近来的一系列事态发展给这次会议蒙上了一层阴影，而且将成为会场外走廊上讨论的焦点。
会议的结果可能预示耪着是中国还是美国在外交上占上风，以及东盟是否可以团结一致并在这些问题的缓和上发挥重要作用，还是变得越来越无足轻重。尽管会议的议事日程上还会有其他重要问题，但许多观察家关注的焦点将是东盟各国在南海问题上的立场。
令紧张局热加剧的是，美国恢复了“航行自由”行动，反对中国在南中国海的主权声索。东盟国家外长和中国之间的会谈还将考虑拟议中的“南海行为准则”框架。
我们要牢记这些问题所处的背景——中国和美国在这一地区争夺主异权的资争。现在这一根本的安全困境已经显而易见——越来越咄咄逼人的中国侵蚀着美国领导下的现状，而东盟正变得四分五裂而且越来越无足轻重。在这些会议上，南海问题将是这一重大地缘政治斗争表面的、象征性的陪衬。
盟8月8日迎来成立50周年。东盟近年来挖空心思地利用日美中大国的相互牵制，试图在本地区确保主导权。东盟地论坛等东盟与区域外国家的合作框架便是象征。
这一大方针现在正发生动摇。美国特朗普政府至今没有明确的东南亚政策。另一方面，持续向南部扩张的中国正试图以经济实力为武器，逐渐在东盟内部打造“亲华派”。中国离间东盟的新目标是美国的盟友但采取亲中国姿态的菲律宾。中国认为，如果成功与对南海提出主权声索的罪律宾实现合作，就能迫使同样与中国存在主权争端的越南接受联合开发，有利于平息南海局势。
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