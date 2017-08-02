日媒称东盟外长会议声明草案提南海措辞克制

日媒称，8月5日将在菲律宾首都马尼拉举行的东盟（ASEAN）外长会议联合声明草案于7月31日曝光。有关部分成员国与中国在南海问题上存在争端，草案称“注意到一部分外长表示关切”，使用克制的措辞，顾及了中国。东盟外交消息人士透露了该信息。
据日本共同社7月31日报道，去年9月在老挝举行的东盟首脑会议的主席声明就南海问题表示“严重关切”，而此次则低调处理。
报道称，今年会议主席国菲律宾的杜特尔特总统采取了与中国靠拢的外交方针，用搁置南海问题换取了中国的巨额经济援助。声明草案被认为是反映了这种姿态。
报道称，对于东盟和中国5月就制定迈向和平解决南海问题的“南海行为准则”框架达成了协议，声明草案表示欢迎，写明“虽然实质性行为准则的结论还在审议之中，但对维持和平与稳定的重要性再度作了确认”。
8月的东盟相关会议实际上将在3日的高级事务磋商时开幕。5日的东盟外长会议、6日的东盟和日美中俄等各国外长的会议将断断续续地举行，7日还将举行朝鲜外长也出席的东盟地区论坛（ARF）。
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