制裁中国？外媒：美就朝核问题怪罪中国没道理

外媒称，全球多家媒体7月31日援引美国《政治报》消息称，特朗普打算制裁中国。被引用的两名政府官员的话证实，白宫顾问们正秘密研究鉴于朝鲜局势向北京施压的经济措施。
传美正“酝酿”制裁中国
据俄罗斯《观点报》网站7月31日报道，由于中国与朝鲜具有稳固的贸易关系，拟定的措施包括贸易限制和经济制裁。《政治报》强调，这些措施会“惩罚”中国的不作为。特朗普的助手们讨论了一些方案，或将在本周做出最终决定。《政治报》称，批准决定的将是总统本人。
俄高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫指出，可能采取的制裁措施清单范围很广。他说：“首先是千篇一律的贸易禁运，针对一系列商品的供应。至于是哪些商品，现在很难推测。”
禁运或惩罚性关税可能适用于任何来自中国的进口商品。马斯洛夫还不排除美国会冻结中国在美国境内交易，以及压缩联合经济项目及其投资的可能性。
另据英国《每日邮报》网站7月31日报道，中国拒绝对朝鲜采取更直接的行动，这令美国总统特朗普非常愤怒，美国或因此对北京实施经济制裁。白宫官员说，贸易限制已经摆到了桌面上，但还没有最终确定。他们将继续讨论可能采取的惩罚行动。
报道称，美国财政部已将两位中国公民、一家中国的银行和一家中国船运公司列入黑名单。
《每日邮报》指出，美国对平壤和北京越来越没有耐心。在7月31日上午的内阁会议上，特朗普说：“我们将对朝鲜进行处置。我们会处理好这些问题。问题将会解决。”
中俄指美朝“负有主责”
据美联社联合国7月31日报道，中国常驻联合国代表7月31日说，美国和朝鲜负有缓解紧张局势并通过谈判实现朝鲜半岛和平的“主要责任”。
刘结一说，如果美朝不全面执行安理会有关决议，不采取行动降低紧张局势、恢复对话谈判，“无论中方付出多大努力，都难以取得预期效果”。因为这取决于两个主要当事方。
刘结一的讲话明显针对美国和朝鲜，他说有关各方并未按照安理会的要求缓解紧张局势，反倒因为一系列新的导弹测试、“所有选项都在桌面上”的声明以及美国的“萨德”反导系统的部署导致紧张局势加剧。
在专门针对美国的批评中，这位中国代表说，单方面的制裁以及为与平壤“重启对话设置前提条件”也阻碍了安理会决议的执行。
另据俄新社莫斯科7月30日报道，俄外交部7月31日发表公告称：“我们呼吁相关各方保持克制，不要做出进一步激化紧张局势的举动。美国和其他一些国家的人士欲将近期朝核问题的责任转嫁给俄中，好像在责备俄中‘纵容’朝鲜的核武野心，我们认为这是缺乏根据的。”
外交部提醒说，正是俄中共同制定了“路线图”，排除武力的施加与威胁，建议不设先决条件，通过对话，以政治外交手段，对朝鲜半岛包括核问题在内的所有问题加以综合解决。公告说：“我们建议所有相关方面以‘路线图’中阐明的理念为基础，立即展开关于如何共同努力改善局势的具体对话。”
专家称美将“一无所获”
据俄罗斯报纸网7月31日报道，白宫积极酝酿的对华制裁措施既涉及贸易领域，也包括其他经济手段。上周末，相关讨论一直在进行当中，并且延续至7月31日。俄科学院远东研究所高级研究员亚历山大·洛马诺夫相信，对中国采取制裁加施压政策绝对会一无所获。倘若美国的确与中国公开对抗，北京绝对不会毫无回应。
他分析道：“中国的回应将是低调的，与它处理韩国允许美国部署反导系统一事的做法类似。首尔被突如其来的经济困难搞得焦头烂额，而中国从未有人站出来宣布要对韩实施制裁。”显然，中国对美的反制措施不会像对韩国的冲击那般剧烈。洛马诺夫指出，华盛顿抗御外部风险的能力足够强大，但是与华存在经济往来的美国企业一定会感受到中国的不友好态度。
另据俄新社7月31日报道，美国媒体透露，特朗普的顾问正在制订对华制裁措施。可能的制裁旨在“惩罚”中国并表明特朗普对北京“不作为”的不满。
俄高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫分析说：“我觉得，了解中朝局势的华盛顿政治家很清楚他们现在无法要求北京做不可能的事。但他们专门利用这点来打压中国，以便表明中国没能力处理这种局面。实际上，美国想贬低中国的地区地位。”
此外据俄罗斯今日经济通讯社网站7月31日报道，分析家斯坦尼斯拉夫·贝绍克说：“特朗普对朝鲜问题的担忧并不像他对外展现的那般强烈。他对外彰显本人对于朝鲜问题的积极立场，同时落实自己在对外贸易领域的保护主义政策。朝鲜问题是实施此类措施最方便的理由。”
他总结道：“一旦美国对华实施贸易限制，北京只能扭头与国际市场的其他玩家巩固关系。北京将对此前并不太重视的其他国家市场发动‘经济强攻’。华盛顿未必会乐见这样的事态发展。因此，我们不必期待美中之间会爆发大规模经济战，遑论动用武器的军事战争。”
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