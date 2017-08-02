马来西亚将引入中国全自动无人驾驶轻轨车辆

吉隆坡8月2日电，马来西亚国家基建公司2日在吉隆坡与中国中车株洲电力机车有限公司(中车株机)牵头组成的联合体签署了吉隆坡轻轨三号线42辆列车的供货合同，标志着马来西亚将引入中国企业主导制造的全自动无人驾驶轻轨车辆。
中国中车董事长刘化龙在签约仪式上说，此次与马来西亚国家基建公司签约，将推动马来西亚轻轨车辆升级和技术更新换代，满足民众对智慧出行的渴望。中车株机计划将该项目打造成中马双方的友谊桥，力争成为“一带一路”建设的示范项目､标杆工程，促进共同繁荣，造福两国百姓。
马来西亚国家基建公司主席伊斯梅尔说，本次签约是吉隆坡轻轨三号线建设的一个里程碑项目，他相信，在中车株机等签约公司的配合和努力下，吉隆坡地铁三号线项目一定能保质保量按时完成。
中车株机方面介绍，本次签署的42辆列车中有40辆将在马来西亚生产，由中车株机旗下马来西亚中车轨道交通装备有限公司制造。首列车将于2018年8月交付。该款列车采用目前最高级别的无人驾驶轨道车辆技术，车辆在控制中心的统一控制下全自动运营。(新华社)
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