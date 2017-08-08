中国受骗者遭缅甸赌场囚禁毒打8天：我活着出来了，还有同胞在里面

回到家乡快一个月了，陈军（化名）还是忘不了在缅甸的那间地下室，那里的空气弥漫着血腥味。
今年6月，34岁的四川绵阳人陈军认识了一位可以“放贷”的网友，他被骗去缅甸、带进赌场。盼望的贷款没有拿到，却被告知欠下了数万赌债。
陈军被扣了下来，他不断遭受侮辱、殴打，并被拍成视频发给家人，以此索要钱款。直到6月28日，被扣押8天后，在多方努力下，陈军才获救回国。
陈军说，缅甸的那间地下室里仍有和自己类似的被困者，据警方透露，此类案件近两年来频发，仅云南瑞丽公安姐告分局，2016年一年就解救了这类受害人330人。
威胁视频：“不给钱就打死他！”
“你儿子陈军欠了五万赌债，赶紧还钱，不然就打死他。”6月21日，55岁的绵阳徐家镇居民王玲花（化名）接到一个陌生号码来电。她觉得对方是骗子，干脆把电话挂了。
第二天，陈军表妹小丽的微信也收到一个陌生申请，上面写着“你哥哥在我手上”。小丽通过对方微信后，收到一个小视频。
视频里，一个男人跪在地上，嘴上粘着胶带，头上绑着带血的绷带。一根铁棍重重的砸在他的背上，男人扑倒在地，棍子继续打了下来……
小丽说，她一眼认出倒在地上的是表哥陈军，她起初以为表哥被人绑架，后来对方说陈军现在人在缅甸。“他欠了赌债，五万块钱，快点准备，不然不知道他还能扛几天。”
对方的态度始终嚣张，并不断发来威胁。“他在境外，不是在中国报警就可以解决的。”
小丽收到的视频转给了王玲花，她才意识到儿子的遭遇是真的。王玲花觉得心疼，陈军是独子、已经成家立业，是家里的顶梁柱。“我怎么受得了那种画面。”
事发后，小丽一直跟对方联系周旋，希望能宽限更久的时间凑钱，但是遭到了对方的拒绝。“不给钱就打死陈军。”
与此同时，各种殴打陈军的视频还在不断发到小丽手机上。
陈军的爸爸远在新疆当保安，家里并无过多的经济来源，怎么也凑不够对方要求的五万块钱。6月26日，思索再三，王玲花向绵阳市徐家镇派出所报警，接报后，绵阳市公安局确认陈军是由云南省瑞丽市姐告边境非法出境的。
一天后，陈军被解救回国。
非法越境，被囚赌场地下室
获救后返乡快一个月了，陈军身上的淤青还没有复原，背也是驼的，耳边依然“嗡嗡”作响。
看着儿子的模样，母亲想哭。“媳妇跑了，说他活下来也是个残疾人，日子没法过了。”
而陈军自己，还是会想起在缅甸的那八天经历，他一度把对方当做“恩人”，却未想到走进了“人间地狱”。
“本来我在广东工地做工，每个月收入三四千。”陈军说，因为有了孩子，想多挣点钱，他打算盘下老乡的一间饭馆。陈军打起了小额贷款的主意，搜索qq进入了一个贷款群，很快一个叫“张伟”的人加了他微信。“他说他那里有来钱快的办法，提供无息贷款，让我去缅甸。”
陈军还在犹豫的时候，对方抛出了免费包来回机票的条件。“你看你也不亏啊，就算你觉得我骗你，你也没损失什么，一分钱也不用出。”
在翻拍了自己的身份证拍交给对方后，陈军果然拿到了机票。6月20日，陈军前往芒市，并由人接机从瑞丽市姐告边境非法出境至缅甸。
在异国，陈军没有拿到盼望的贷款，却被带进了一家赌场。他被要求去前台登记取筹码，在跟几个中国人玩过几局后，陈军赢了不少。
“小伙子你手气不错嘛，去那边玩。”几个壮汉拍着陈军的肩膀，把他支开到一台赌博机前单独玩起来。
“直到夜晚十一点了，我说我不想玩了，还给你们筹码。”这时候，陈军却被告知已经欠了五万块钱筹码。“完全说多少就多少，没理可讲。”
陈军想反抗，却被拖进了一处仓库的地下室。
人间地狱：血腥场面令人发指
“一进去就是血的味道，腥臭腥臭的。”地下室除了陈军，还有另外几个人，嘴被封着、身上都是被殴打过的痕迹，地下室的墙上则挂满了电棍、钢管、铁钩。
“我进去的时候，没有一个人发出声响，他们就用那种可怜的眼神看着我。”陈军觉得恐怖，他也被绑了起来、用胶带封住了嘴，并被告知“欠钱要还”。
陈军只好告知了对方亲人的电话，表妹收到那些恐吓视频，正是拍摄自这间地下室。
“小视频一般十秒钟，他们就要让那个圈转满，录满10秒钟，每一秒钟都万分痛苦。”陈军很瘦，不经打，对方在打到他满身都是血痕后，怕会死人，改用电棍电他。“看到我身上起了火花，他们就很开心地笑起来，并说你不死也是残废。”
而看到视频的家人同样受不了这种场面，答应先给对方凑一万。“表妹只转了一千块给他们，他们恼羞成怒，就用钢管捶打我的头。”陈军说。
拍摄被殴打的视频是地下室每个被困者共同的经历，在陈军的描述中，所有人每天轮着遭受暴行，程度与频率视对方的心情而定。“有时候一两天什么钱都没收到，他们就把所有人都打一顿，或者逼着你吞下排泄物。”
陈军把这理解为一种威胁，目的只是为了让亲属再也忍受不了这血腥的场面，尽早打钱过来。地下室里还有电脑，每个人的身份证都要上报，赌场人员会查询每个人的家庭资产，根据偿还能力要价。
据陈军回忆，地下室里有人甚至被拔掉指甲盖，血流一地，也只是用卫生纸裹一下。而对于女性被困者，则会避开男性被囚禁者，“不知道用什么残忍的方法，反正肯定不会好过。”
“产业化”骗局 还有同胞继续前往
表妹报警一天之后，在警方和亲属的共同努力下，被囚禁8天的陈军成功获救回国。但他还是忘不了那段“最恐怖的日子”。
返乡之后，陈军拒绝见陌生人，常常陷入噩梦。除了家庭里东拼西凑拿了几乎所有的积蓄救他外，妻子也因担心其残疾干脆离家出走，表示再也不会回来。
陈军的遭遇并非个案，瑞丽当地官方人士告知，中缅边境线长达数千公里，缺乏天然屏障，一直存在边境管理难的问题。据媒体报道，仅云南瑞丽公安姐告分局，2016年一年就解救了这类受害人330人，而方式均为免费机票诱惑被带往赌场赌博，随后向家人索要赎金。
2017年5月5日，据成都商报消息，唐坤（化名）被骗缅甸免费游，直接被带到一家赌场，被迫欠下了15万元“赌债”。12天内不能吃饭、睡觉、上厕所，还随时挨打，并被对方录成视频发给唐坤父母，索要15万元赎人。
2017年6月3号，据中国新闻网消息，马某轻信高薪招工被骗缅甸后，立即被要求去赌博，直至马某欠了他们10万元。18日晚上，犯罪分子通过视频“传话”：你的儿子在小勐拉赌博欠我们10万元。
早在2003年，中国警方对边境地区开展了名为“利剑行动”的一系列治安整顿，瑞丽市对岸的许多赌场纷纷关停，但在缅甸境内如迈扎央经济特区等内陆地区却新开了多所大型赌场。
历数十多年来的媒体报道，中国公民跨境赌博被骗后惨遭虐待的案例，几乎都与陈军的遭遇如出一辙。旅游、招工和借贷是大多数时候的理由，结局也尽是血本无归后遭遇非人虐待。此类骗局，甚至已显现”产业化”的趋势。
陈军说，他离开的时候，地下室仍然有几个人在等待家人打来赎金。获救的归途中，陈军看见有两艘船载满中国人正向对岸的缅甸驶去。
“船上就是赌场的人，我认识，可是我不敢说话。”陈军能想象到他们即将遭遇的一切，却不知道他们将会如何获救。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost