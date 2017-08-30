自贸协定助中国企业做大“朋友圈”

对自贸协定国家（地区）出口达387.5亿美元，享受关税优惠约7.76亿美元，同比增长14.62%——这是外贸大省江苏上半年交出的成绩单。
自由贸易协定（FTA）是两国或多国间具有法律约束力的契约，主要体现为相互开放市场和减免关税，旨在促进经济一体化、消除贸易壁垒。据中国商务部统计，截至目前，中国已签署15个自由贸易协定，涉及亚洲、拉美、大洋洲、欧洲等地23个国家和地区。
记者近日参加由江苏省商务厅等部门主办的“FTA惠苏企”活动，走进十余家企业，实地感受自贸协定为企业带来的便捷与福利。
“自贸协定走到哪里，我们企业就跟到哪里。”南通通富微电子股份有限公司副总经理章小平说，公司近40%的设备和原材料来自与中国签订自贸协定的国家或地区。
通富所在的南通市，是中国首批14个沿海开放城市之一。南通海关提供数据显示，2017年1至7月，该市自贸协定受惠进口货物总值81亿元，较上年同期增长46%，关税减让5.4亿元，同期增长51%。
南京大学国际经济专家韩剑认为，减免关税是自贸协定带来的红利之一，更重要的是能够帮助中国企业做大“朋友圈”、实现与国外的互利共赢。
有公开报道显示，《中瑞自由贸易协定》签订后，2015年在中欧贸易额下降的背景下，中国与瑞士贸易总额逆势上扬，同比增长1.7%，2016年又有明显提升。
瑞士中小企业联合会理事长比格勒接受记者采访时表示，自贸协定使双边贸易显著增长，双向投资更趋活跃，带给瑞士经济发展很大优势，瑞士中小企业尤其受益。
分析人士提出，当前，“逆全球化”思潮抬头，生产产能过剩，部分国家采取关税和非关税保护措施。在此背景下，促进各项自由贸易协定将协助各国扩大市场，实现互利共赢。
苏州商务部门提供数据显示，上半年，该市对ＦＴＡ伙伴方进出口占全市进出口总额的40%，同比增长8.14%。而且目前出口货物对自贸协定的平均利用率仅为24%，双向投资发展空间较大。
“2015年公司对澳大利亚的签证金额仅106万美元，2016年一下涨到了3016万美元。这要归功于2015年底生效的中澳自贸协定。”苏州莱克电气股份有限公司副总裁韩健说，自贸协定给企业直接带来了更多订单，关键能为海外客户减少成本。
无锡万斯集团总经理严红姣对此也有相同感受。作为家居、家用纺织品供应商，这家企业连续７年跻身中国家用纺织品对澳出口排名前列。“协议签订短短20个月，就为我们的国外客户节省了关税至少1300万美元。”她说。
韩健、严红姣等认为，如今中国制造企业日益面临产能瓶颈，出口产品成本竞争优势受到冲击，自贸协定红利成了“定心丸”，助力企业提升海外市场竞争力，尤其帮助企业开拓新兴市场。
以智利为例，通过自贸协定成功迎来了中国造的羽绒服。据南京东沛国际贸易集团有限公司总经理孙健介绍，通过中国－智利自贸协定减免6%的关税，公司5年里成功将羽绒服带到了智利市场，实现了从零到每年200万美元销售额的突破。
有分析人士提出，从长远看，中国加快实施自由贸易区战略，将惠及更多“一带一路”沿线国家。
“签订自贸协定的国家在法律法规上相对健全，易于企业掌控风险。”苏州斯莱克精密设备股份有限公司副总经理单金秀说，这一点对于中国企业将自身业务和产品辐射、拓展到“一带一路”非常重要。
作为江苏知名外贸企业之一，目前苏美达轻纺国际贸易有限公司在缅甸设立的服装基地已正式投产，用工数达4000人。此外，公司在柬埔寨、孟加拉、越南等东南亚国家设立了办事处和服装加工基地，并将近期在非洲埃塞俄比亚投资设厂。
“我们提供原辅材料，在缅甸设厂加工，然后将产品从缅甸出口欧洲，因为中国与东盟有自贸协定优惠，而缅甸与欧洲也有贸易优惠，这样欧洲客户可以享受12%的价差。”公司总经理范雯烨说，充分利用自贸协定，能够与贸易伙伴实现互利共赢。（新华社）
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