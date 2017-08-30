中俄将联合探月并加强太空合作：俄罗斯需要新伙伴

俄媒称，中国和俄罗斯合力与美国进行航天竞赛，这是专家对北京与莫斯科拟签署2022年前联合开发太空协议的评价。
据俄罗斯《观点报》8月28日报道，中俄将签署2018-2022年联合开发太空的协议。这是两国第一份5年期协议。文件包含探月和登月计划。
中国国家航天局国际合作司司长徐岩松介绍说，中国的“嫦娥四号”、“嫦娥五号”、“嫦娥六号”工程和俄罗斯的“月球-26”、“月球-27”、“月球-28”项目非常相似，因此，两国合作将有力推动这些项目的落实。
报道称，“嫦娥”工程分为三阶段：第一阶段是卫星绕月飞行（嫦娥一号和嫦娥二号），第二阶段是登陆月球（嫦娥三号和嫦娥四号），第三阶段是地月往返（嫦娥五号和嫦娥六号）。
俄罗斯和中国打算合作开发深太空。此外，协议还涉及特殊材料研究、卫星系统合作、地球遥感和航天器碎片寻找。
《观点报》援引中国媒体的报道称，文件预计于今年10月签署，它对两国都有利。
俄罗斯总统普京5月表示，中俄将在航天领域加强合作。他强调：“我们在太空合作顺利。向中国提供我们的火箭发动机已经列入议事日程。”
中国的航天雄心
中国在2003年发射了首枚载人火箭，成为继美国和俄罗斯之后第三个用国产航天器把人类送入太空的国家。
中国载人航天工程副总指挥张育林去年4月表示，中国计划在2036年前派航天员登陆月球，“力争用15年-20年时间实现载人探月目标”。
为了完成这项任务，中国设计师必须研制出能把至少100吨有效负载送入近地轨道的强大火箭，并完善太空服等其他技术。
据路透社报道，中国计划今年向月球发射采集土壤样品的探测器，2018年让首个探测器登陆月球背面。
据新华社报道，中国准备在2020年前发射火星探测器，实现航天员登月，建成真正的空间站。
报道称，目前，中国正在积极开发近地空间。今年7月底，中国试射了用来对付美国军事和侦察卫星的DN-3反卫星导弹。俄新社提醒，这种导弹的测试在2013年之前就开始了。
报道称，中国是唯一未与美国开展合作的航天大国。这是美国国会2011年对美国航空航天局活动作出限制的结果，但事实上，类似限制以前就有。
为什么俄罗斯需要与中国合作
俄高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫对《观点报》表示：“中俄正在积极寻找发展合作的新平台。光加强经贸关系已经不够。而且，由于客观原因，双边贸易现在难以往上走。因此，我们转移到高科技合作领域。”
这位专家解释说，为了增进贸易，俄罗斯曾把最多70%的能源出口投向中国。但现在中国正在经历全球性变化，试图尽可能降低对某一国的能源依赖。它正从粗放型生产转向集约型生产，需要的能源减少了。
此外，以前俄罗斯向中国购买大量商品，但由于价格指数的原因，现在中国商品对俄罗斯来说明显变贵了。所以，必须寻找新的合作平台。
马斯洛夫说：“对中国来说，开发太空即使不是头号问题，也是前五大重要问题。”他强调，中国开始研制新型火箭。
马斯洛夫认为，新协议首先将包含共同发射卫星，联合研制火箭组件。两国将在今后20年内共商太空大计。
俄罗斯齐奥尔科夫斯基航天科学院通讯院士安德烈·约宁强调：“合作是一个正常的过程。两国需要这份协议。但我认为，它的规模和雄心还不够大。事实上，我们需要更多更广地与中国发展合作。”
他指出，载人航天已经步入下一个阶段，这个阶段耗资巨大，俄罗斯和全世界任何一个国家都没有足够资金独立发展，甚至连美国也不例外。
因此，集中资源十分必要。事实上，现在的情况与上世纪90年代俄罗斯、美国和其他伙伴合作建设国际空间站相似。他说：“显然，美国不是因为喜欢俄罗斯才启动国际空间站项目的，而是因为他们没有建设和使用空间站的经验和技术。”
约宁表示，俄罗斯和西方国家在太空当了25年伙伴。但由于客观原因，俄罗斯现在需要新伙伴。他说：“上合组织、金砖国家的成员国对我们来说是理所当然的伙伴。”
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