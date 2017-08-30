美国面对中国自信下降：中美迈入新阶段

台媒称，中国大陆与美国如何互动，对世界影响巨大，中国现代国际关系研究院美国研究所所长达巍近日在一场座谈中指出，中国大陆与美国关系正进入新阶段，两强格局已经出现，中国大陆也从在美国主导的体系外，变成与美国在同一体系内的两强关系，美国“通过交往塑造中国大陆”的想法已走到尽头，这当中也反映美国对中国大陆自信的下降。
据台湾中时电子报8月29日报道，美国务卿蒂勒森则多次在不同场合表示，正在与中国大陆探讨“未来50年的中美关系”。中国学者达巍指出，过去中美关系结构，有人将其归纳为“内外强弱”，即“美国在外，大陆在内，美国强、大陆弱”，而蒂勒森的话，意味着过去两者关系的基础和主题已经结束。
达巍指出，2008年金融危机以后，两者关系的结构变了，尽管差距还很大，但两强的格局已经出现，中国大陆已经在体系之内，从“内外强弱”的关系，变成了同一个体系内两强的关系，这样的格局，在2012年后更加清晰。
达巍认为，未来中国大陆与美国在同体系内竞争，“共生共用、有限竞争、有效合作”将是未来两者关系的主题，接下来更重要的是，如何建立一个稳定的结构，他认为可通过国际制度的约束、现实主义特别是军事力量平衡，以及观念的演进来构建稳定结构。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost